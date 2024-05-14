　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪奇昌：和平是最高戰略價值　兩岸諒解才能建立互信

▲▼前海基會董事長洪奇昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海基會前董事長洪奇昌接受專訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德5月20日就職演說將再次對中釋出善意，海基會前董事長洪奇昌今（14日）接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，「和平是最高的戰略價值」，戰爭勢必為兩岸人民帶來巨大的傷害，兩岸政府必須扭轉「敵意螺旋」，然而，和平並非一蹴可幾，兩岸必須相互諒解、理解、建立互信，才能夠繼續往前走。

洪奇昌指出，兩岸關係不限於北京與台北之間，必須放在全球美中戰略架構以及地緣政治架構下來看待，這幾年來，台海議題受到國際高度關切，七大工業國組織（G7）已經連續3年在共同宣言中表達，台海和平是世界共同利益，便是重要例證。

洪奇昌表示，尤其在俄烏戰爭後，全世界知道，任何政治分歧、對立，或者以軍事、灰色衝突作為解決方法，絕對不是最佳選擇。他認為，中國國家主席習近平去年11月與美國總統拜登在舊金山對談時，否認「2027年或2035年攻台」的計畫，顯示習也未將「武統」作為優先選擇。

洪奇昌強調，「和平是最高的戰略價值」，不僅僅對兩岸政府，對兩岸的人民與社會更是如此，大家都知道，當兩岸面臨到戰爭時，對兩岸人民的生活、經濟成長、社會安定勢必都會造成「巨大的傷害」。

他引述總統蔡英文2023年國慶演說內容，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。他說，和平並非單方面便足以維繫，而是必須憑藉區域多元的力量，尤其是兩岸政府之間，必須清楚知道如何降低敵意螺旋。

洪奇昌坦言，過去一段時間，兩岸因為政治、社會制度不同，產生對立和分歧，敵意螺旋不斷上升，對未來新政府來說，首要之務便是扭轉敵意螺旋，使之變成「善意螺旋」。至於如何做到，他說明，必須先做風險控管，同時不斷釋出善意，之後對方也必須即時性地感知，了解對方的善意，並互相提出正面回應。

然而，和平並非一蹴可幾。洪奇昌談及，和平需要很長一段時間，透過諒解和善意的理解，才有可能解決兩岸的政治分歧，「建立起某種程度的互信，然後才能夠繼續往前走」。

洪奇昌舉例，新政府可以恢復更多專業、商務、教育、文化的交流，包括兩岸大專院校或智庫的學術交流、開放團客及自由行、開放更多航班及航線，或者透過兩岸企業家高峰會等活動，邀請政府官員能夠隨行，另亦可透過陸生來台就學、台生赴陸參加夏令營，鼓勵兩岸年輕人交往，同時，在宗教文化面向，兩岸或許可在媽祖信仰中找到許多共同經驗。

不過，洪奇昌也強調，北京不應該賦予這些交流活動過多政治前提和統戰意涵，既然北京強調「社會融合」，那麼就讓民間自己決定要用什麼方式，來進行文化、宗教方面的交流。

最後，洪奇昌引述美中關係「3C」概念說，美國與中國之間維持合作（cooperation）、競爭（competition）、避免對抗（confrontation）的關係，中國現階段用盡全力面對美國的科技封鎖，未來將聚焦晶片、航太、通訊衛星科技的自主研發，同時兩國仍在氣候變遷等領域合作，而兩岸關係亦然，縱使在國家立場、政治意識上無法妥協，但在產業、教育、文化、社會等各個面向，都仍有合作空間。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

520前夕「15架中機」逾越中線擾台　共軍5月2度在台海聯合戰備警巡

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

人工生殖法草案納代理孕母　陳昭姿讚賴清德是「有勇氣先行者」

修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

藍控魚果市場案官商勾結　柯文哲喊話攤商「去抗議」：有人誣衊我們！

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

當台智光案檢舉人反被調查　柯文哲嘆「太好笑」：我真的是充滿問號

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

政治熱門新聞

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

賴清德夜宴民進黨立委　「氣氛有點沈重」

程序委員會藍白聯手擋案「卡到自己」　白委傻眼問：怎沒列進去？

修法提案錯2字　徐巧芯「認錯馬上改」被讚爆

人工生殖法草案納代孕　白委讚賴清德

520前夕「15架共機」逾越中線擾台

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

藍控魚果市場案　柯向攤商喊：去抗議

王必勝帶「仙氣正宮」入府受贈勳章 　親曝將朝不同領域新職發展！

朝聖徐巧芯家　四叉貓路權申請通過

賴清德哥本哈根峰會演說承諾「維護兩岸現狀」　4原則跟中國對話

賴清德向國際喊話「絕不能重蹈俄烏覆轍」　也不在威權擴張下屈服

更多熱門

相關新聞

賴兩岸圖譜延續蔡　洪奇昌：創造性模糊一中

賴兩岸圖譜延續蔡　洪奇昌：創造性模糊一中

準總統賴清德即將就職，海基會前董事長洪奇昌今（14日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時分析，總統蔡英文在《中華民國憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》架構下創造一種「創造性的模糊」的一中概念，未來賴清德應會依循這種兼具穩定性、一致性、可預測性，且沒有任何意外的圖譜，來處理兩岸事務。

連江縣府代辦「福馬同城通」涉違法　綠委指統戰工具：應介入查辦

連江縣府代辦「福馬同城通」涉違法　綠委指統戰工具：應介入查辦

白指「違反三權分立」才擋案　沈伯洋揭法學ABC

白指「違反三權分立」才擋案　沈伯洋揭法學ABC

白營提案封殺「立委赴中納管」　綠點名黃國昌

白營提案封殺「立委赴中納管」　綠點名黃國昌

黃國昌退回「立委赴中報備」　前東家時力不認同：對小黨影響巨大

黃國昌退回「立委赴中報備」　前東家時力不認同：對小黨影響巨大

關鍵字：

和平兩岸關係準總統賴清德敵意螺旋互信

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面