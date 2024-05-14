洪奇昌：和平是最高戰略價值　兩岸諒解才能建立互信

▲海基會前董事長洪奇昌接受專訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德5月20日就職演說將再次對中釋出善意，海基會前董事長洪奇昌今（14日）接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，「和平是最高的戰略價值」，戰爭勢必為兩岸人民帶來巨大的傷害，兩岸政府必須扭轉「敵意螺旋」，然而，和平並非一蹴可幾，兩岸必須相互諒解、理解、建立互信，才能夠繼續往前走。

洪奇昌指出，兩岸關係不限於北京與台北之間，必須放在全球美中戰略架構以及地緣政治架構下來看待，這幾年來，台海議題受到國際高度關切，七大工業國組織（G7）已經連續3年在共同宣言中表達，台海和平是世界共同利益，便是重要例證。

洪奇昌表示，尤其在俄烏戰爭後，全世界知道，任何政治分歧、對立，或者以軍事、灰色衝突作為解決方法，絕對不是最佳選擇。他認為，中國國家主席習近平去年11月與美國總統拜登在舊金山對談時，否認「2027年或2035年攻台」的計畫，顯示習也未將「武統」作為優先選擇。

洪奇昌強調，「和平是最高的戰略價值」，不僅僅對兩岸政府，對兩岸的人民與社會更是如此，大家都知道，當兩岸面臨到戰爭時，對兩岸人民的生活、經濟成長、社會安定勢必都會造成「巨大的傷害」。

他引述總統蔡英文2023年國慶演說內容，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。他說，和平並非單方面便足以維繫，而是必須憑藉區域多元的力量，尤其是兩岸政府之間，必須清楚知道如何降低敵意螺旋。

洪奇昌坦言，過去一段時間，兩岸因為政治、社會制度不同，產生對立和分歧，敵意螺旋不斷上升，對未來新政府來說，首要之務便是扭轉敵意螺旋，使之變成「善意螺旋」。至於如何做到，他說明，必須先做風險控管，同時不斷釋出善意，之後對方也必須即時性地感知，了解對方的善意，並互相提出正面回應。

然而，和平並非一蹴可幾。洪奇昌談及，和平需要很長一段時間，透過諒解和善意的理解，才有可能解決兩岸的政治分歧，「建立起某種程度的互信，然後才能夠繼續往前走」。

洪奇昌舉例，新政府可以恢復更多專業、商務、教育、文化的交流，包括兩岸大專院校或智庫的學術交流、開放團客及自由行、開放更多航班及航線，或者透過兩岸企業家高峰會等活動，邀請政府官員能夠隨行，另亦可透過陸生來台就學、台生赴陸參加夏令營，鼓勵兩岸年輕人交往，同時，在宗教文化面向，兩岸或許可在媽祖信仰中找到許多共同經驗。

不過，洪奇昌也強調，北京不應該賦予這些交流活動過多政治前提和統戰意涵，既然北京強調「社會融合」，那麼就讓民間自己決定要用什麼方式，來進行文化、宗教方面的交流。

最後，洪奇昌引述美中關係「3C」概念說，美國與中國之間維持合作（cooperation）、競爭（competition）、避免對抗（confrontation）的關係，中國現階段用盡全力面對美國的科技封鎖，未來將聚焦晶片、航太、通訊衛星科技的自主研發，同時兩國仍在氣候變遷等領域合作，而兩岸關係亦然，縱使在國家立場、政治意識上無法妥協，但在產業、教育、文化、社會等各個面向，都仍有合作空間。