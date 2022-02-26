侯友宜看俄烏開戰有感　「台灣唯有努力團結才不會讓敵人有機會」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，新北市長侯友宜昨在臉書發文譴責俄羅斯破壞和平，提及「想想烏克蘭，想想自己」，被問到是否認同輿論熱議的「今日烏克蘭，明日台灣」說法，對此，侯友宜26日受訪時表示，自己從警30年，立下愛國家、保護人民的誓言，因此看到烏克蘭，就想到台灣自己，更盼望台灣內部不要製造對立衝突，更要團結在一起。

侯友宜25日在臉書發文指出，俄羅斯入侵烏克蘭，不論什麼理由，都是在世人面前發動戰爭的一方，我們譴責破壞和平，更譴責殘害生命。此時此刻，自己的國家自己救，絕對是所有國人共同的心聲。

侯友宜26日表示，身為中華民國的一份子，我們永遠要捍衛中華民國，守護台灣人民，讓台灣民主自由能夠屹立不搖，他表示，自己從警30年再加上公職40幾年，立下愛國家、保護人民的誓言，因此看到烏克蘭，就想到台灣自己，台灣內部在整個過程當中一定要記得，不要製造對立衝突，更要團結在一起。

侯友宜強調，唯有努力團結、為人民做事，才不會讓敵人有機會，而中華民國在台灣、金門、馬祖、澎湖所有的人民，大家齊心齊力，讓台灣團結在這塊自由民主的寶地，永遠走下去。

媒體追問侯友宜提到的國安、台海議題，都是總統職權，是有思考到2024總統大選嗎？侯友宜說，這是每一個身為中華民國的國民應有的態度，尤其他是警察出身，捍衛、守護人民永遠是他的職責，「這跟什麼樣的職位無關，我是中華民國的國民，我愛我的國家。」