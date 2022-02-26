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烏克蘭戰爭反映台海！　矢板明夫：對中國、台灣幾乎是一場預演

▲▼烏克蘭戰爭反映台海！　矢板明夫：對中國、台灣幾乎是一場預演。（圖左／翻攝矢板明夫臉書／圖右／達志影像／美聯社）

▲矢板明夫認為中國此刻正在緊盯俄烏戰事的影響，判斷自身侵台可能遭遇的後果。（圖左／翻攝矢板明夫臉書／圖右／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯全面進攻烏克蘭並已開入首都基輔，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書表示，俄羅斯遭西方制裁後的國際和國內形勢變化，以及整場戰事，不論對中國，或是對台灣來說，「幾乎是一場預演」。

矢板明夫指出戰爭初期訊息十分混亂，很多消息真假難辨，但至少可以說俄軍的推進不十分順利，烏克蘭面對強大的敵人卻仍有組織地繼續反擊，而美國、英國、歐盟和日本等國際社會也紛紛對俄羅斯祭出制裁，台灣總統蔡英文也宣布加入國際的制裁行列。

「很明顯，俄羅斯要為自己的行為付出沉重代價」，矢板明夫表示從俄羅斯股市一度雪崩式狂瀉，盧布也在一天內貶值將近10％，境內各地甚至出現人民的反戰遊行，超過1700人被抓，只要普丁無法在短時間內拿下戰爭勝利，「必定會引起國內的更大的不滿，經濟低迷、民不聊生，要求普丁下台的聲浪一定會越來越高」，就算戰勝了，也會受到國際長期制裁，經濟難以短時間內恢復。

烏克蘭局勢一定程度上映照了台海局勢，矢板明夫表示此刻最聚精會神關注俄羅斯國內形勢變化的，「一定是習近平」，「會在心裡盤算『如果將來攻打台灣，中國也一定會受到類似的經濟制裁。而中國經濟和國際社會的連結要遠遠比俄羅斯密切，不知道自己能不能扛著來自國內外的壓力。』」

矢板明夫指出，這場烏克蘭戰爭不管對中國或台灣來說，「幾乎是一場預演」，「戰爭拖的時間越長、普丁付出的代價越大、習近平就越會投鼠忌器。」

最後矢板明夫也表示自己買了幾罐烏克蘭啤酒，一邊喝一邊為烏克蘭加油，「一定要打敗侵略者」！

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