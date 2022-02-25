租屋處改成「迷幻蘑菇」農場　桃園女網路自學栽種二級毒品下場曝

▲桃園市林姓女子自網路「暗網」交易平台購入20張毒郵票、裸頭草辛的菌絲，在桃園市租屋處改成香菇農場，成功培育出二級毒品「迷幻蘑菇」販售。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子於2019年間自網路交易平台「暗網」購入20張二級毒品毒郵票販售，後來又在網路上自學在桃園租屋處改成香菇農場，成功栽培出俗稱「迷幻蘑菇」近400株，檢警獲悉後在林女租屋處查獲數包乾燥香菇，還起出大麻、MDMA（搖頭丸）等各類毒品，林女坦承栽種與販售牟利等犯行，桃檢偵結依毒品危害防制條例罪嫌將林女提起公訴。

檢警調查，28歲的林姓女子於2019年10月5日在桃園市龜山區租屋處，在網路上以美金58.10元透過「暗網」交易平台，自國外購入摻有第二級毒品麥角二乙胺（LSD）的20張毒郵票，該網站隨即機毒20張郵票以信封包裝自荷蘭寄送至台灣，財政部關務署台北關發覺有異當場拆封檢查，扣得毒郵票等證物。

桃檢另查出，林女曾於2019年9月間，透過「暗網」平台以1000元台幣價格購入裸頭草辛之菌絲，並自國外網站自學栽種技術，竟將龜山區租屋處充當農場，成功培育「迷幻香菇」近400株，內含有西洛西賓、裸頭草辛成分之二級毒品，全數烘乾後裝袋存放販售。林女採收後以每公克約1500元販賣迷幻蘑菇給下游，此外仍繼續販售毒郵票、大麻等二級毒品給下線。經新北市警局汐止警方接獲情資後，向桃園地院聲請搜索票，同年12月間持搜索票到林女租屋處搜查，當場查扣大批製毒工具、20張毒郵票、4包大麻、MDMA（搖頭丸或快樂丸），另有多達348株已烘乾之迷幻蘑菇等毒品證物。

桃檢偵訊時，林女坦承運送、製造與販賣毒品等事實，警方則提供大量蘑菇栽培工具佐證，林女與陳姓買家對話截圖，諸如「還有票嗎」、「幫你叫了」、「如果有草也請跟我說」，「等下給你L可以嗎」等語，均為毒品交易之意。桃檢認為，林女涉犯運輸第二級毒品罪、私運管制物品進口等罪嫌，因犯行明確且林女坦承犯案不諱，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌提起公訴。

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