找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

▲▼台中市一名百歲人瑞迷途街頭，警方找到她時，她正在欣賞動漫鬼滅之刃。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市邱姓男子日前下樓請百歲母親吃午飯，不料人卻失蹤了，邱男遍尋不著擔心得報警，轄區公益派出所、民權派出所合力協尋，員警不但調閱監視器也到街頭找尋，3小時後在草悟道一塊「鬼滅之刃」看板前找到，家人欣喜若狂的說，老母親只會說日語，可能看到有日本元素的影像覺得親切而停留欣賞，結果一坐就忘了回家。

台中警一分局公益派出所日前中午時刻，接獲邱姓男子來電心急如焚地表示，高齡99歲的母親自行外出後遲未返家，他在二樓洗米煮菜準備中餐，沒想到下樓要請母親吃飯，卻未見蹤影，邱男焦急地四處尋找，找了一陣子仍然遍尋不著，只好請警方幫忙。

公益派出所警員蕭秉易、江育呈先安撫邱男情緒，並依照邱男所提供的時間、地點及老婦的穿著沿街尋找，並調閱路口監視器，通報鄰近派出所協尋，3小時後，民權所警員鍾承諺獲報草悟道有名迷失老婦，經趕往到場果然是邱男的百歲老母親，而該地距離老婦住家大約800公尺。

邱男到場看見母親後露出燦笑，頻頻向警方道謝，邱說，老母親平時都是說日語，有可能是被有日本元素的影像吸引，才會停留在日本動漫看板前欣賞，加上記憶力大不如前，才會忘了回家的路。