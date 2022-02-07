高鐵旁挖出425具骷髏「40人遭斬首」　考古專家：正常

▲這些死者可能是羅馬帝國晚期（公元410年末）的罪犯或被遺棄者。（圖／翻攝自HS2官網）

記者詹雅婷／綜合報導

英國高速鐵路2號（High Speed 2，簡稱HS2）公司表示，考古團隊在高鐵沿線一處大型羅馬墓地發現425具遺體，其中40人被斬首，部分死者頭骨被放在雙腿之間或腳邊。專家表示，斬首在當時經常發生，有時作為正常埋葬儀式，並不令人意外。

衛報報導，骨骸發現地點就在白金漢郡艾爾斯伯里附近教區、古羅馬時期遺址「艦隊馬斯頓」（Fleet Marston）的墓地，已知約10%人類骨骸被斬首。這些死者可能是羅馬帝國晚期（公元410年末）的罪犯或被遺棄者，將被另行處置存放以供進一步分析。

另方面，考古學家也在該處發現1200多枚硬幣，證明當時這裡是個貿易商業區，同時現場也發現勺子、別針、胸針等家庭用品，而骰子與鈴鐺的出現也代表當時人民生活已存在賭博宗教活動。

「艦隊馬斯頓」是2018年以來在倫敦及伯明罕之間的100多個考古遺址之一。HS2古蹟負責人海倫瓦斯（Helen Wass）指出，HS2考古項目能讓外界更深入瞭解英國歷史，「大型羅馬墓地也可以使我們更了解那個時代的人民，以及更廣泛的羅馬不列顛歷史。」

HS2 #archaeology discoveries are revealing more about life in the #Roman town at Fleet Marston. As well as uncovering 425 burials, they included: 1,200 coins, weights, spoons, pins, brooches, dice, and bells, at the site near #Aylesbury. Learn more: https://t.co/SD2vHgeXVf pic.twitter.com/UjwmCSVLjY — HS2 Ltd (@HS2ltd) February 5, 2022

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