高鐵旁挖出425具骷髏「40人遭斬首」　考古專家：正常

記者詹雅婷/綜合報導

英國高速鐵路2號(High Speed 2,簡稱HS2)公司表示,考古團隊在高鐵沿線一處大型羅馬墓地發現425具遺體,其中40人被斬首,部分死者頭骨被放在雙腿之間或腳邊。專家表示,斬首在當時經常發生,有時作為正常埋葬儀式,並不令人意外。

衛報報導,骨骸發現地點就在白金漢郡艾爾斯伯里附近教區、古羅馬時期遺址「艦隊馬斯頓」(Fleet Marston)的墓地,已知約10%人類骨骸被斬首。這些死者可能是羅馬帝國晚期(公元410年末)的罪犯或被遺棄者,將被另行處置存放以供進一步分析。

另方面,考古學家也在該處發現1200多枚硬幣,證明當時這裡是個貿易商業區,同時現場也發現勺子、別針、胸針等家庭用品,而骰子與鈴鐺的出現也代表當時人民生活已存在賭博宗教活動。

「艦隊馬斯頓」是2018年以來在倫敦及伯明罕之間的100多個考古遺址之一。HS2古蹟負責人海倫瓦斯(Helen Wass)指出,HS2考古項目能讓外界更深入瞭解英國歷史,「大型羅馬墓地也可以使我們更了解那個時代的人民,以及更廣泛的羅馬不列顛歷史。」

