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基輔警報狂響　籲市民「立即避難」！烏官員：俄軍恐攻入首都郊區

▲▼俄羅斯宣布採取軍事行動後，基輔民眾躲在車站內避難。（圖／路透）

▲ 基輔市民24日躲進車站避難畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯出兵第二天，軍隊步步逼近烏克蘭首都基輔。在烏克蘭的外媒記者上傳影片指出，基輔街頭空襲警報大響，呼籲民眾盡快避難。烏國副防長警告，俄軍可能攻進基輔郊區周圍村莊。東歐媒體公開的畫面可見，當地時間約上午8時（台灣時間下午2時）左右，基輔地鐵站內已經塞滿避難民眾。

烏國國防部副部長馬利亞爾（Hanna Malyar）25日稍早在臉書上發文警告，俄軍可能進入沃爾澤利鎮（Vorzel）及基輔郊區周圍村莊。

NEXTA指出，烏克蘭一名國會議員警告，當地時間25日上午約8時20分（台灣時間下午2時20分），俄軍一組戰機正在接近基輔，將在10至15分鐘內抵達，呼籲所有市民立即躲進避難所。但此消息未獲證實。

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