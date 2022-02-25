男駕駛國道上突昏厥　後方瞬間超車真空！老婆坐副駕嚇壞了

記者陳凱力／新竹報導

一名67歲陳姓駕駛今日上午開車載著親友行經國道3號新竹關西南下竹林路段時，突然出現昏厥失去意識，車輛瞬間停在內側車道險象環生，副駕駛座的妻子見狀立刻撥打119求助，警消與拖吊車快速抵達現場，並協助患者送醫、車輛拖吊，還好事故很快排除，也未造成人員傷亡。

▲國道3新竹竹林路段上午發生駕駛突然昏厥的緊急事故。（圖／翻攝高公局1968，下同）



新竹縣消防局今天上午10點53分接獲警方轉報，國道3號82.5公里南下路段有駕駛開車時身體不適。警消人員到場後，陳姓駕駛已意識昏沉，所幸送醫後無生命危險，胸悶、頭暈等症狀也恢復正常，目前已恢復意識。

據了解，當時陳男開在內側超車道，因身體不適突然停下後，後方車輛快速閃避、變換車道，非常驚險，當時他的妻子就坐在副駕駛座上，後座還有一名年長的親友。警方與拖吊業者到場後，快速安排將車輛吊離，這起突發狀況也造成車道一度回堵，所幸未波及其他傷亡。

▲▼從監視畫面看出，當時車流量非常大，還好後方車輛快速閃避，才未釀成大禍。





▲最後車輛由拖吊車吊離現場，車上的妻子也陪同丈夫到醫院就診。（圖／記者陳凱力翻攝）

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