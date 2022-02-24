環愛慈善會愛心園遊會　嘉縣副議長邀請各界做愛心

▲▼嘉義縣議會副議長陳怡岳擔任環愛慈善會理事長，將於2/27舉辦愛心園遊會，邀請各界參加響應。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環愛慈善會將於27日上午9時於蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行「第一屆第二次會員大會暨愛心關懷園遊會」，當天除了邀請太子會電音三太子開場表演外，現場還有土風舞、傳統舞蹈、歌唱、手語以及奇幻魔術表演，節目精彩豐富。

理事長陳怡岳表示，感謝會員及各界慷慨捐輸，去年共扶助46件個案，捐贈喪葬補助費及急難救助金逾80萬元，尤其是有些原本生活就很困苦的民眾，在防疫期間，收入更加不穩定，環愛更募集白米、麵條、罐頭等民生物資來捐助這些家庭。此外也捐贈200支護目鏡、肉粽，為警察同仁加油打氣、添加防疫裝備，成為協助防疫抗疫的重要一員。

▲▼嘉義縣環愛慈善會2/27舉辦愛心園遊會。（圖／記者翁伊森翻攝）

當天更有表演活動與園遊會，在歌舞表演方面，有正義村舞蹈班、六腳長青會灣內土風舞班、灣北社區協會舞蹈班及祥和舞協的曼妙舞姿，現場近40個攤位提供在地美食，還有最受小朋友歡迎的大型泡泡表演和泡泡體驗。主辦單位特別提供朴子鄰近地區國小學童免費園遊劵，歡迎鄉親全家大小一起來參加這項別具意義的愛心活動。

除了精彩節目外，環愛慈善會當天上午11時將發放愛心物資給清寒家庭，並安排「安仁家園」孩童搭乘台糖小火車，感受愛心列車的關懷，讓這項活動更具意義，「福添福社會福利慈善事業基金會」特別贊助20萬元共襄盛舉。

環愛慈善會於2019年創會，目前會員已經突破200人，該會運用有限的資源與人力，對身心障礙、獨居貧困長輩、遭遇重大變故的弱勢族群，長期給予溫暖與關懷，讓愛與善的能量充滿在嘉義縣每一個角落。該會並誠摯邀請親朋友們一起加入環愛，藉由積沙成塔、集腋成裘的力量，讓愛與關懷由點到面，散播到每一個需要受照顧的家庭或族群，幫助更多的弱勢朋友。