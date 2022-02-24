陳師孟批黃郁婷有損國家尊嚴　要求監院彈劾體育署正副署長

▲台灣競速滑冰好手黃郁婷。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議。對此，前監察委員陳師孟24日率領多個民團，親自前往監察院遞交檢舉函，針對教育部提出糾正案，以及教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、體育署副署長林哲宏、洪志昌提出彈劾。

陳師孟24日上午率領台灣制憲基金會、台灣東突厥斯坦協會、台灣永社、台灣北社、台灣陪審團協會、聯合國協進會、李登輝民主協會、新台灣和平基金會等民間團體及時代力量、台灣團結聯盟、台灣維新等政黨，共同向監察院遞交檢舉函，就黃郁婷事件要求監察委員立案徹底調查。

綠色逗陣之友會理事長陳師孟表示，黃郁婷身穿中國隊服影片引發輿論撻伐，刪文後聲稱「運動裡我們沒有國籍之分」，身為國家代表隊接受台灣納稅人的稅金長期培養，卻背負國人期待，其行為表現關係到全體台灣人民的榮辱。

陳師孟痛批，如果一個揹著國家榮譽的國家選手，都沒有國家主權意識，作為主導國家教育政策主管機關的教育部，顯然在國民主權意識的培育上面，出現嚴重的錯誤。

陳師孟指出，國際為了聲援新疆維吾爾族人權，外交抵制北京冬奧開幕式與閉幕式，台灣原本拒絕出席北京奧運開幕式，在民眾不知道緣由下，教育部體育署不但派選手參加開幕式，並且由認為國籍不重要的黃郁婷選手掌旗入場。

陳師孟認為，尤其是國家運動選手忽略國籍的言行，教育部和體育署反應遲鈍、毫無作為，甚至處理不當，已經嚴重傷害國家顏面，影響國家利益，近日在記者會上竟聲稱未來要修法才能處理，這更是搪塞卸責，「撤換掌旗官並不需要修法」。

陳師孟提到，值此中國軍機日日擾台，國軍處於高度戰備狀態，世界各國聲援台灣反抗中國的聲浪之際，黃郁婷的行為如同宣告「中國是一個對台灣友善的國家」，並非如國際上認知是會陷台灣人民於戰火的國家，黃郁婷的言行無疑在幫助中國，對於國際上對台灣的支持，進行正面的反擊。

陳師孟批評，中國在國際上嚴厲的打壓和圍堵，台灣人民在台灣這塊土地上孤軍奮鬥了超過70年，直到近幾年中國露出霸凌全世界的野心，台灣才能在經濟上和戰備上，逐漸獲得國際間公開支持，這些支持對台灣國家的生存，對台灣人民維持有尊嚴的生活都極其重要。

陳師孟說，監察院職司國家各機關是否合法合憲運作的監督與考核，對於教育部與所屬體育署，在參加北京冬奧開幕式的決策轉折和黃郁婷言行傷害國家利益一事，懇請監察院本於職權詳細調查，對錯誤的行政決策提出糾正，並對主管機關首長違反國家利益的行政行為提出彈劾。

▼前監察委員陳師孟。（圖／記者屠惠剛攝）

