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高中生做課程學習成果　逾7成同意「可培養素養能力」

▲▼台大社會系說明課程學習成果（圖／記者許敏溶攝）

▲超過7成高中生認同做課程學習成果可以「可培養108課綱重視的素養能力」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

配合108課綱上路，教育部在111學年度推動考招新制，最大變革之一就是在高中職推動「學習歷程檔案」，並在今年首度使用，卻也引發各界正反意見，部分家長批評是讓學生花錢買經歷，而根據台大社會系公布調查顯示，超過7成高中生認為，做課程學習成果可以「培養108課綱重視的素養能力」，甚至私立高中認同程度接近9成。

配合108課綱上路，111學年度考招新制當中，最大變革之一就是在高中職推動「學習歷程檔案」，讓學生從高一開始紀錄學習軌跡（108學年度開始推動），減輕高三時準備升大學備審資料的負擔，而本屆高三學生參與甄選入學時，就是首次採用學習歷程檔案。

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不過，採用「學習歷程檔案」引發各界批評，部分家長團體指出這是讓學生們花錢買經歷，去年9月全國2.5萬筆高中學習歷程檔案上傳後遺失，更讓各界頓失信心。

台大社會系「作伙學」團隊接獲教育部委託，連續兩年舉辦學習歷程檔案審議，蒐集超過千人高中端及大學端的意見，今年焦點放在「課程學習成果」，今天提出作品呈現六大指引，以及六大作品類型呈現建議供學生參考。

▼台大社會系教授林國明說明課程學習成果（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大社會系說明課程學習成果（圖／記者許敏溶攝）

計畫主持人、台大社會系教授林國明，今天報告五十場次審議會議所匯整的作品呈現建議，林國明表示，根據調查顯示，詢問311名高中生對於「是否同意做課程學習成果，可以培養108課綱重視的素養能力」，超過7成高中生「同意」，若進一步分析，私立高中有近9成同意，公立一般社區高中則有8成同意，公立前段社區高中與公立明星高中，則有7成上下同意。

▲▼台大社會系說明課程學習成果（圖／記者許敏溶攝）

▲台大社會系舉辦課程學習成果作品呈現建議發表會。（圖／記者許敏溶攝）

出席今天課程學習成果作品呈現建議發表會的台中市立清水高中校長黃偉立認為，在課程學習成果產出過程中，對老師教學很重要，因為要請學生回想老師上了什麼內容，這對老師在素養導向教學落實很重要，學生在整理去內化學習過程，對學生本身能力也有進一步提升，也有助於讓高中端強化老師教學。

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