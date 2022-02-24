立法院明開議　柯建銘曝新會期任務：近90重大法案「見招拆招」

▲民進黨立法院黨團舉行黨團大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期明天開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘24日下午在黨團大會後受訪表示，新會期將處理國營事業預算案、近2千個中央政府總預算解凍案，以及國家通訊傳播委員會（NCC）、檢察總長人事案，另有近90個行政院版重大法案已送赴立法院審議，包括《促進轉型正義條例》今年5月落日有修法急迫性；期盼明天順利進行，民進黨團將見招拆招，看國民黨團是否有動作。

柯建銘表示，新會期將處理今年度國營事業預算案和近2千個中央政府總預算解凍案，若是沒有趕快排，拖延到下會期，恐將影響到總預算執行，上周立法院黨團協商時，民進黨團也要求必須在上會期處理國營事業預算案，當時朝野取得共識，「拜託國民黨團，希望這個會期能夠解決這兩個預算」。

柯建銘說明，新會期也將處理兩個人事同意權，包括NCC還有3個委員要補，以及檢察總長人事案。

在重大法案方面，柯建銘表示，目前共有將近90個法案，院版草案均已送來立法院審議，分佈在所有委員會，包括「私立高級中等以上學校退場條例」草案等；未來還有很多法案會陸續送來，例如今天行政院會通過《促轉條例》修正草案等4案，《促轉條例》今年5月落日，仍有2個條文須修正，也算急迫。

柯建銘表示，拜託民進黨籍召委優先排審行政院所提法案、國營事業預算案及總預算解凍案，「我們執政必須自己負責」，目前黨團內部已在協調委員會分配和召委人選，待3月1日台灣民眾黨、時代力量及無黨籍立委10人抽籤結束後，再進一步調整。

至於在野黨近期仍持續反對日本福島5縣食品進口議題，柯建銘談及，民進黨團只能「見招拆招」，看國民黨團在院會、委員會是否有動作，民進黨團認為「行政命令備查改審查」沒有問題，可比照開放美豬進口時的作法，「希望國民黨也適可而止」。

柯建銘表示，面對明天就是開議日，民進黨團當然期待順利進行，但不順利也是常態，民進黨團就是以甲級動員因應，見招拆招。