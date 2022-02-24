連續降雨！台61滿地坑洞害多車爆胎　工程人員冒雨連夜搶修

▲台61線路面多坑洞，工程人員冒雨連夜搶修。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台61線西濱公路因為連日陰雨，路面出現許多坑洞，由於持續降雨，公路總局一工處無法採用刨除重鋪改善，於是從21日起，由工程人員每日冒雨採用高性能瀝鎂土臨時填補，為避免跳料問題，22日起更於夜間採取局部封路措施，進行各破損處填補並採用鐵輪滾壓機加強夯實，避免脫落。

一工處強調，日後將加強預防性養護修復，在路面龜裂時即辦理方正刨除修復作業，避免連續降雨時形成坑洞，又因瀝青鋪設需在路面乾燥情況下方得施工，僅能緊急填補，造成「填補-跳料-坑洞」的惡性循環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而本波降雨預計今（24）日下半天起雨勢停止，中壢段已排定工班，自傍晚6時起，將輪流封閉草漯～永安34K~47K)路段，預計修復面積5200平方公尺，工程預計至明(25)日中午結束，請於行經該路段的車輛依循交維指示改行平面道路。

另外，目前針對路面老舊破損較多的路段，包括觀音路段南下(46K~51K)，桃科路段(41K-46K)，已發包擇要路段的刨除加封工程，預計3月開工，將先就觀音局部路段（42K~43K)全面加封，預計清明假期前施工完成，而桃科路段含部分路基軟弱沈陷路段以混凝土板改善，故工期較長，預計7月底前改善完成。請行經該路段車輛遵循標誌指示減速慢行或提前改道，以維行車安全。