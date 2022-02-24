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3國安特勤捲私菸案遭調職　退休金大縮水近2千萬...求國賠被打臉

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2019年爆「國安局私菸案」，特勤人員陳朝福、過聖傑、蔡政寧被移送檢方偵辦，獲緩起訴，但也失去特勤身分薪資與退休金大幅減少，3人不服告國安局並提國賠。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

陳姓男子等3名原任國安局特勤人員的軍士官，2019年因捲入總統專機私菸案被移送檢方偵辦，國安局認為3人已不適任，函請國防部將3人分別調任陸軍六軍團等單位，3人不服失去特勤身分、薪資與退休金大幅縮水800多萬元到近2000萬元，共同告國安局違法調動、各求償國賠250萬元，士林地院審理認定3人違法在先，本應被調離特勤工作，判3人敗訴，可上訴。

陳男原任職特勤中心機動四組，職稱為編審、過男為侍衛官、蔡男任職於國安局第二處第三組，職稱為特勤士，3人在2019年7月22日陪同總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪專機機會利用職務之便購買超過合法攜帶入境的免稅菸品數量，涉犯稅捐稽徵法第41條第1項納稅義務人以不正當方法逃漏稅捐罪嫌，全案經台北地檢署偵辦後，3人均獲緩起訴處分。

3人主張國安局明知要解除特種勤務之任務編組，應依回任辦法第8條規定由特勤中心召開回任審查會，並請3人列席，給予陳述意見機會，且須經審查委員過半決議同意，才能提出審查建議，簽陳局長核布，並應將回任決定，以書面附記理由及提起救濟方法、期間、受理機關，送達3人，賦予3人救濟權利。

▼2019年7月國安局特勤利用總統蔡英文「自由民主永續之旅」出訪期間利用職務之便進行香菸走私。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

▲▼ 私菸 。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

但國安局竟故意違反回任辦法第8條所定程序，在2019年8月7日以平全字第1080007601號函國防部，推薦3人返回國防部任職，國防部在同年8月8日調動陳男職務到陸軍第六軍團指揮部作戰科，職稱為聯合作戰參謀官；調動蔡男職務到陸軍第三地區支援指揮部部本部暨支援隊綜合科，職稱為作戰士，調動過男職務至國防部憲兵指揮部情報組，職稱為特種情報參謀官，導致3人失去非特勤身分，受有各項權益、薪資及退休俸損害。

因此認為，國安局故意不法侵害怠於執行職務之行為，導致陳男調職後受有薪資差額新台幣292萬728元及退休俸差額678萬6216元，共計968萬8944元損害；過男調職後受有薪資差額351萬400元及退休俸差額504萬6000元，共計855萬6400元損害；蔡調職後受有薪資差額594萬3200元及退休俸差額1347萬6072元，共計1941萬9272元損害，3人請求賠償各250萬元。

▼國安局前少校吳宗憲，去年聲請關務署函示台北關賠償708萬4000元購菸款，台北高等行政法院審理，遭駁回。。（資料圖／記者宋良義攝）

▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

國安局提出抗辯表示，3人均為軍職人員，經國防部依任職條例規定，發布人事令調職，僅涉及特別權力關係內部為達成行政目的所為經營管理措施，並未改變3人公務員身分，3人僅得以內部途徑尋求救濟，尚不得循司法途徑加以爭訟，認為3人提告，於法不合；再者3人雖獲緩起訴處分，但也損及國家形象及國際聲譽，顯已不適任特勤職務，因此3人調職後，非特勤人員，並未執行特勤任務，關於薪資、退休俸等是否調整，均依軍人待遇條例及相關規定辦理，縱有差額，也與國安局無關。

士林地院審理後，認為3人僅因一己私利，即罔顧憲法第19條所定應納稅義務，利用職務機會藉以逃漏稅捐，並違反特勤條例規定，守法觀念薄弱，違法在先，本應被調離特勤工作，因此判3人敗訴。全案可上訴。

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