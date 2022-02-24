名醫赴美娶小三生孩子！　判賠正宮190萬

▲吳思遠2019年遭控向病患詐取手術費。（圖／記者趙永博攝）



記者崔子柔／綜合報導

放射腫瘤科名醫吳思遠2年多前涉向病患詐取手術費，過不久就遭同為醫師的妻子指控，他和小三陳女常出國偷情，2人甚至跑到美國登記結婚、生孩子，高等法院昨認定吳男和陳女重婚、生子事實，判連帶賠償吳妻190萬元，可上訴。

根據判決書內容，吳男和妻子2010年結婚，生下3名子女，但他常以工作忙碌為由拒絕照顧家庭，吳妻提到，原本聽說丈夫和陳女以出國開會為由偷情時，還只是半信半疑，結果竟在2017年10月6日收到有人寄來2人的摟抱照，甚至還有他們在美國內華達州登記結婚的證書。

吳妻親自到內華達州政府網站上搜尋，發現確實有和丈夫及陳女護照拼音相同的結婚登記，陳女後來更生下一子，吳妻指控，丈夫和陳女共8次到日本、美國出遊，且會安排只有一張床的房間，2人則在2017年9月27日赴美內華達州時登記結婚。

▲吳思遠遭妻指控赴美重婚生子。（圖／記者趙于婷攝）



吳男和陳女皆否認偷情一事，吳男也拒絕做親子鑑定，檢方原認為罪證不足，將2人不起訴處分，吳妻不滿上訴，高等法院審理則認為，內華達州府的結婚資料與吳男及陳女拼音相同，且都來自台北，2人又同時搭飛機、坐在鄰座等，認定2人確實赴美結婚，另審酌2人交往過甚，還曾出遊同房，吳男也是陳女孩子的生父，侵害吳妻配偶權情節嚴重，共判賠吳妻190萬元，可上訴。