瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

▲宋姓男大生去年與開著瑪莎拉蒂的張敦量等人發生行車糾紛，竟遭強押下車暴打。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中瑪莎拉蒂行車糾紛案，惡少張敦量等3人涉嫌殺人未遂案，今天下午在台中地院開庭。受傷的宋姓男大生的母親透露，對方律師在過年前曾提出調解意願，她也同意，未料對方提出的金額相當離譜，其中一人竟只願賠償「5萬、10萬」，甚至對她說「要不是有幫忙拉著，你兒子早被打死！」讓她痛批，草菅人命、根本無意調解！

宋母坦言，兒子現在仍持續復健中，但不時有暈眩情況，且經過醫院判定目前智力為中下，「他晚上會睡不著坐在客廳，也被暈眩等後遺症影響，讓人看了非常心疼！」而她自己要照顧孩子，還得在醫院、法院來回奔波，也無法工作，但為了孩子，她努力讓生活維持正常。

宋母表示，張敦量等人請了7個赫赫有名的律師，為求交保，對方向法官提調解，她也同意，但沒想到對方的委任律師皆僅負擔醫藥費，其中陳勁豪的母親更說只願賠「5萬、10萬、已經付不起了」！

宋母說，張敦量的父親原也只願賠醫藥費，後來才改口願賠償醫藥費再加60萬，還不斷追問他們到底醫藥費多少錢？宋母氣憤地指出，對方喊價般的賠償讓人覺得毫無誠意，「他們把我的孩子傷得這麼重，面對過錯卻毫無悔意！賠償金多寡非取決我們要多少，而是對方的態度、願意如何補償這樣的過錯。」