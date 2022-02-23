給癌症病友信心　台東基督教醫院募髮聚全台愛心

▲台東基督教醫院募髮匯集全台愛心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了給因化學治療而落髮的癌症病友信心及一個保護的工具，台東基督教醫院自去年10月起對外募集頭髮及製作「醫療級假髮」的經費，第一階段募髮目標為10公斤。1月19日，台東縣育仁高中國中部國8班共9位師生集體捐出留了1年半的頭髮，知名YouTuber「台客劇場」製片張東風也響應，獲得各界熱烈迴響。

接受化學治療的癌症病人只要使用包含小紅莓類或紫杉醇類成分等化療製劑，都會有落髮狀況。儘管治療結束後會重新長出頭髮，但治療過程中多少影響病友的身心，產生負面情緒，影響日常生活，甚至失去治療的信心。

東基癌症諮詢中心個案管理師胡覃小英表示，掉髮期間，病人為了美觀，也減少他人關切的眼神，通常會選擇戴帽子、髮帽或假髮，有工作、聚會需求者，更需要一頂假髮，卻因容易悶熱，常讓人戴不住。由真髮製作的「醫療級假髮」較為透氣、舒適，戴起來也不易看出是假髮。隨著盼望樓啟用，選擇在地治癌的病人增加，「醫療級假髮」的需求自然增加。

▲台東基督教醫院募髮匯集全台愛心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東基自去年10月起對外募集頭髮及製作假髮經費，第一階段募髮目標為10公斤，達到目標數後，以髮易髮，預計有各2頂男性、女性的醫療級假髮加入免費出借的行列。

匯集全台愛心！有民眾寄來頭髮，還附上小紙條，鼓勵及祝福癌症病人，也有述說捐髮的初衷，令收到頭髮的東基同仁感動不已。花蓮縣5歲張小朋友以注音符號書寫「ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ ㄉㄛ˙ ㄊㄡˊ ㄈㄚˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄅㄤ ㄓㄨˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄤ ㄓㄨˋㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ」；在外地讀書的台東子弟陳同學，為了捐髮而生平首度嘗試剪男生頭，僅盼自己的小小舉動，能成就與建立癌症病人的自信心。

有意響應捐髮者，捐贈的頭髮須為原生髮色，長度超過15公分，沒有燙髮、無染色。頭髮剪下後，用紙張或夾鏈袋包著，勿使用報紙避免油墨沾染，以掛號或包裹寄至台東基督教醫院（950405台東市開封街350號）「發展室」。洽詢電話：（089）310000。