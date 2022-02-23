新北本土+2！她與設計師、房屋代銷「同餐廳用餐」　擴大匡列確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布2例本土個案，都與房屋代銷員工參加的宗教團群聚有關，且個案都在新北。案20248為60多歲女性，於2/9和新北設計師、房屋代銷員工同時段、同餐廳用餐，回溯擴大匡列採檢陽性，Ct值23，將疫調釐清感染源；案20249則是在台東被驗出的旅行社業務經理（案19926）未滿10歲外甥，目前全案累計44人染疫。

宗教聚餐團為為新北設計師（案19665）不明傳播鏈延伸，一名房屋代銷公司員工曾與設計師同餐廳用餐，之後造成職場與家人群聚；其同事（案19816）參加的佛道雙修團體聚餐唱歌活動，目前已造成28人中鏢，另有5名衍伸個案，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東5縣市。

台北市北投區一名境外移入個案（案20028）1/18從中國大陸入境、31天後採檢陽性、Ct值29。指揮中心21日表示，個案妻子匡列採檢也確診，列案20162。經疫調發現2人與新北設計師（案19665）、房屋代銷公司員工（案19813）同時段在同餐廳用餐，因此改判本土。目前該餐廳已有4組、共5名客人染疫。設計師-房屋相關案累計44人染疫。

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▲案19665確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大