苗栗縣頭份國小「致善樓」竣工落成　打造全縣第一座智能教室

▲苗栗縣頭份國小後棟教室，歷經15次流標後，近2年之施工期，終於竣工落成啟用，成為全縣第一的智能教室。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

有著百年歷史的苗栗縣頭份國小，因部分教室老舊被列為危險建築；在核定拆除後，卻因為無廠商投標，連續流標15次，在縣府團隊向教育部積極爭取追加預算下，終獲順利發包；歷經近2年之施工，執行總經費約8688萬元，終於將竣工落成啟用。也打造成為全縣第一座的智能教室。

縣長徐耀昌指出，頭份國小創立於民國前14年（西元1897），擁有雙甲子歷史，為在地歷史最悠久的學校，而學校後棟教室使用近一甲子，於2016年獲教育部核定，並規劃配合「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」之期程辦理；但近年來因營建物價高漲，致使本案招標初期歷經15次流標與重新檢討的過程，在縣府團隊向教育部積極爭取追加預算下，終獲順利發包；其後委由本府工務處辦理工程事宜，執行總經費約8688萬元。

▲▼縣長徐耀昌率領各界代表齊聚揭牌，嶄新的智能教室也讓學生們上起課來相當興奮。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

校長徐禮安指出，新校舍計有19間教室，其中4間打通為學生健康中心與圖書館，餘15間則以安排中低年級為原則；另於周邊設有無障礙坡道之風雨長廊，不僅能與中棟教室篤行樓相通，以便利午餐運送與師生交流活動，進而發揮良好的校舍功能。

總務主任陳培瑋也強調，相當感謝協和基金會林光清董事長於本教學大樓落成之際，慨然捐贈價值新台幣160萬元，充實19間教室的無塵黑板、86吋顯示器、音效喇叭等教學設備，讓新的教室發揮精進教學的最高效能，也成為全苗栗縣第一座的多功能智能教室。

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