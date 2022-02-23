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全聯會賣福島食品嗎？　業者：還沒看到消費者敲碗

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯暫時沒有引進福島食品計畫，但未來不排除，若有引進也會遵照法規。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

政府開放日本福島5縣市食品進口，不過各賣場先前紛紛低調表態「暫時沒有引進需求」。全聯福利中心行銷經理劉鴻徵也在22日表示，目前不會特別禁止，但也沒看到消費者特別敲碗想要福島有關的產品，所以暫時不會引進，若未來真的要賣，也會遵照一切法規。

全聯福利中心22日舉行獨家開賣「小杜良品」麻辣鴨血發表會，而會後行銷經理劉鴻徵接受媒體聯訪時，也回應近日關於福食議題。劉鴻徵表示，目前還沒有接到情報是消費者敲碗想吃的食物，非要從那引進不可；不過也沒有要特別禁止，只是暫時沒有要引進新的商品，若未來真的會引進，有一定遵照一切法規和檢驗。

至於近來許多物價像是衛生紙上漲，劉鴻徵也說全聯先前也壓著沒漲，更配合促銷，「要漲也會是最後一個漲」，希望能做到這部分。不過他們觀察發現，消費者也比較理性，此波促銷雖有成長，但消費者沒有過度搶購囤貨。

而先前雞蛋大缺貨，尤其全聯在北市府設置的「物資庫存量儀表板」當中，雞蛋總是亮紅燈，劉鴻徵說，因為全聯不會漲價，價格相對便宜，消費者第一個就是來全聯，像之前每到颱風，架上的菜都被搶光，老闆會問為什麼架上沒菜，就是因為這裡不漲，消費者就往這邊跑，後來也會在颱風前夕提高備貨量，雞蛋部分目前也已陸續緩解。

▲▼全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」邀請蘇慧倫代言。（圖／全聯提供）

▲全聯自有咖啡品牌OFF COFFEE不漲價。（圖／全聯提供）

而全聯自有咖啡品牌OFF COFFEE自去年2月升級100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆，雖然成本提高不少，先前也曾思考過是否調漲，不過他透露，老闆決定不漲價，10元就能喝一杯美式，主要是希望讓很多主婦來買菜後，可以休息一下、喝杯咖啡，以成本價在賣。

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