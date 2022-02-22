限時5天！她曝麥當勞「香菜冰旋風」獨門吃法：會上癮

▲大陸麥當勞推香菜冰炫風。（圖／翻攝微博）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大陸麥當勞從2月21日至2月25日，推出期間限定的「香菜冰炫風」，不只淋上綠色醬汁還撒上滿滿切碎的香菜粉，消息一出在微博引起香菜好惡兩方的討論，就有香菜控大推「獨門吃法」，只要搭配麥當勞的元老級商品，就能讓香菜冰淇淋變好吃。

綜合陸媒報導，大陸麥當勞推出的期間限定商品「香菜冰炫風」，在經典的香草冰淇淋上，加上獨特的青綠色青檸醬汁及香菜碎片，一份要價6.6元人民幣（約新台幣30元），一人限購一份，造成許多門市瘋搶的情形，不論是香菜愛好者，或是美食博主開箱，大家都爭先恐後想嚐鮮一杯。

▲由經典香草冰淇淋，搭配青檸醬及香菜。（圖／翻攝微博）

一名網友在微博上分享自己嚐鮮後的心得影片，她表示冰淇淋上的青檸醬，聞起來有淡淡的薄荷檸檬味，不只看上去清爽，吃起來也頗解膩，上頭的香菜末也不會特別搶走整體的風味，其實三樣東西蠻搭的，原本以為就此結束，沒想到她還拿起了薯條沾了好幾口，更直呼「就是要沾薯條才對，巨好吃啊，比原本單吃還好吃太多！」

▲麥當勞香菜冰炫風沾薯條超搭。（圖／取自微博@零食少女）

獨門搭配一出，許多微博網友紛紛表示，自己也是這樣搭，「沾薯條完全hold的住啊」、「跟薯條搭配後，突然可以接受了」、「居然有這種吃法，刷新認知了」、「不愛香菜的，居然想嚐了」、「沾薯條真的會上癮！」