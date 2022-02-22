　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

限時5天！她曝麥當勞「香菜冰旋風」獨門吃法：會上癮

▲大陸麥當勞推香菜冰炫風。（圖／翻攝微博）

▲大陸麥當勞推香菜冰炫風。（圖／翻攝微博）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大陸麥當勞從2月21日至2月25日，推出期間限定的「香菜冰炫風」，不只淋上綠色醬汁還撒上滿滿切碎的香菜粉，消息一出在微博引起香菜好惡兩方的討論，就有香菜控大推「獨門吃法」，只要搭配麥當勞的元老級商品，就能讓香菜冰淇淋變好吃。

綜合陸媒報導，大陸麥當勞推出的期間限定商品「香菜冰炫風」，在經典的香草冰淇淋上，加上獨特的青綠色青檸醬汁及香菜碎片，一份要價6.6元人民幣（約新台幣30元），一人限購一份，造成許多門市瘋搶的情形，不論是香菜愛好者，或是美食博主開箱，大家都爭先恐後想嚐鮮一杯。

▲由經典香草冰淇淋，搭配青檸醬及香菜。（圖／翻攝微博）

▲由經典香草冰淇淋，搭配青檸醬及香菜。（圖／翻攝微博）

一名網友在微博上分享自己嚐鮮後的心得影片，她表示冰淇淋上的青檸醬，聞起來有淡淡的薄荷檸檬味，不只看上去清爽，吃起來也頗解膩，上頭的香菜末也不會特別搶走整體的風味，其實三樣東西蠻搭的，原本以為就此結束，沒想到她還拿起了薯條沾了好幾口，更直呼「就是要沾薯條才對，巨好吃啊，比原本單吃還好吃太多！」

▲麥當勞香菜冰炫風沾薯條超搭。（圖／取自微博@零食少女）

▲麥當勞香菜冰炫風沾薯條超搭。（圖／取自微博@零食少女）

獨門搭配一出，許多微博網友紛紛表示，自己也是這樣搭，「沾薯條完全hold的住啊」、「跟薯條搭配後，突然可以接受了」、「居然有這種吃法，刷新認知了」、「不愛香菜的，居然想嚐了」、「沾薯條真的會上癮！」

▲麥當勞香菜冰淇淋沾它超搭。（圖／取自微博@零食少女）

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
iPhone截圖「隱藏版4招」曝光！1秒學會長截圖
許藍方連打3劑BNT　「罕見副作用」現形：想開冷氣
神人曝「旭集必吃攻略」　點名1樣：嚐鮮就好
今年「這縣市」只放晴1天　2022降雨天數排行出爐
今晚起雨勢再增大　「最猛時段」出爐
31歲型男健身完昏倒水療池　送醫急救不治
艾瑞絲NFT脫了「根本謎片封面」！　網怒轟：物化女性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

10萬件羽絨服贈醫護...物資含奶油草莓　江蘇「土豪式」抗疫登熱搜

小孩玩推車打破碗！超市「整套賠剩下拿走」...家長怒轟：碰瓷黨

憂「台灣是下一個烏克蘭」？　學者談兩岸局勢：風雨前的寧靜

直擊／港人8度低溫冒雨等檢測　她見超長人龍直呼「好無奈」

限時5天！她曝麥當勞「香菜冰旋風」獨門吃法：會上癮

地表兩大吃貨對決！「海底蝗蟲」嗑光蛤蜊　陸網號召吃海星救水產

陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

20220222！ 陸男子裹棉被排隊搶搭「最有愛的日子」登記結婚

經常想尿尿！她照超音波驚見「滿肚子宮肌瘤」　最大27cm堪比足球

蘇起從俄烏衝突看台海　喊話蔡英文：九二共識的時代已經過去

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

10萬件羽絨服贈醫護...物資含奶油草莓　江蘇「土豪式」抗疫登熱搜

小孩玩推車打破碗！超市「整套賠剩下拿走」...家長怒轟：碰瓷黨

憂「台灣是下一個烏克蘭」？　學者談兩岸局勢：風雨前的寧靜

直擊／港人8度低溫冒雨等檢測　她見超長人龍直呼「好無奈」

限時5天！她曝麥當勞「香菜冰旋風」獨門吃法：會上癮

地表兩大吃貨對決！「海底蝗蟲」嗑光蛤蜊　陸網號召吃海星救水產

陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

20220222！ 陸男子裹棉被排隊搶搭「最有愛的日子」登記結婚

經常想尿尿！她照超音波驚見「滿肚子宮肌瘤」　最大27cm堪比足球

蘇起從俄烏衝突看台海　喊話蔡英文：九二共識的時代已經過去

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

前無名正妹點餐突被叫住…　店員拿出「一把零錢」她感動：很用心

寒流急凍小雞雞尿不出來　醫曝這招式可遠離「馬上風」　

張珮珊6年伴讀任務結束　岑永康不再當獨居老人「飛紐西蘭把老婆帶回台」

外面才13度！　二哈燦笑吹風「自願睡陽台」網笑：有家鄉的感覺

Jisoo滿手卡地亞好時髦　3萬三環戒是小資女不敗首選

快訊／「驚天一砸」毀中橫橋梁　工班「全日破碎」今清除2巨石

新店「3處隱藏版花海」鬱金香、河津櫻大道！還有山中秘境免費看

忘記自己長大！78KG大丹犬「重壓人腿睡覺」　網擔心：腿會麻掉　

噪音影響聽力　AppleWatch這功能偵測環境音量保護耳朵

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

網紅70度大陡坡奪命！副駕慘被壓爛亡

百貨狂刷131萬　警衛攔人拒放行

無照三寶逆向撞藍寶堅尼！至少賠134萬元

整月加班不休假　他獲頒「勞動模範」被罵爆

國小生露鳥性騷被公審痛哭：我就是個小孩

蘇起：台灣要好好處理大國關係　烏克蘭教訓就在眼前了

怕鴨太冷搬火爐　千隻鴨子變烤鴨

退休金不到1萬！婦拿一半資助學生

俄承認烏東兩共和國 牛彈琴：普丁大軍「應邀」開進

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋

中美「上海公報」將邁入50週年 布林肯對話王毅：反對台獨

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

憂台灣是下一個烏克蘭？　學者談兩岸局勢

更多熱門

相關新聞

陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

隨著烏俄局勢升溫，中國大陸是否承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，成為外界關注的焦點。大陸外交部發言人汪文斌今（22）日在例行記者會上並未直接回應，汪文斌僅表示，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。

中國駐烏克蘭大使館發5點提醒 公民及企業適時儲備生活必需品

中國駐烏克蘭大使館發5點提醒 公民及企業適時儲備生活必需品

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！

大陸助香港興建方艙醫院　柯文哲勸：應該學學台灣的方法

大陸助香港興建方艙醫院　柯文哲勸：應該學學台灣的方法

陸麥當勞「香菜冰旋風」明開賣

陸麥當勞「香菜冰旋風」明開賣

關鍵字：

大陸麥當勞香菜香菜冰炫風香菜冰淇淋香菜新地

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面