My egg安全食品王國的秘密　「無塵室」、「五星服務」搬進雞舍

▲My egg創辦人導入「生物科技無塵室」養殖的概念，專為蛋雞打造一座五星級住宅，從源頭做起確保每顆蛋品質最佳。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／彰化報導

台灣人愛吃蛋，根據統計每日雞蛋供應與消費量約2,300萬顆，換算下來相當於每人每天吃1顆，不過近年來接二連三爆發「蛋蛋」危機，也讓消費者對蛋品食用安全產生疑慮。

▲台灣人愛吃蛋，平均每人每日吃1顆。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

然而，實地走訪養雞數量最多、為台灣最大雞蛋產區的彰化縣，可以發現，隨著食安意識高漲，不少傳統雞舍已改走科技化方式飼養，以減少污染風險，其中甚至有蛋農專為母雞打造一座五星級住宅。

▲不少傳統雞舍已改走科技化方式飼養。

「我導入生物科技無塵室養殖的概念，為我們的蛋雞規劃出一個『近乎無菌』的養殖空間」推開大門進入雞舍，兩棟直立式蛋雞養殖設備映入眼簾，My egg總經理蔣尚華告訴我們，他特別採用無塵室的隔板，首創全密閉式水簾飼養，杜絕可能因空氣傳播的病毒感染，再搭配抽風機，調節室內溫度與濕度，提供母雞乾淨舒適的居住空間，也讓室內少了雞糞臭味。

▲My egg採用全密閉式水簾飼養，提供母雞乾淨舒適的居住空間。

My egg雞舍配備自動化養殖系統，不但解決人力耗費的問題，也減少人員進出造成雞舍污染的風險，把效率及安全性再拉高。蔣尚華補充說道：「包括收蛋、給料，全部都由機器來運作，而且蛋糞分離，雞糞也是每一天收一次，然後當場24小時處理成最乾淨的有機肥，所以我們跟別的蛋雞場最大的不同是『不曬雞糞』，也就不會孳生任何害蟲來侵害我們蛋雞的健康。」

▲自動化養殖系統，把效率及安全性再拉高。

▲每天收一次的雞糞會直接處理成無臭味的有機肥。

好的雞蛋來自健康的母雞，除了給牠們優良的生長環境，「水質」與「配方飼料」也是重要關鍵；對此，副總經理李巧羚指出，My egg基於「媽媽健康胎兒壯」的養殖理念，水質是特別選用過濾水，加上獨家配方的營養液，而全榖物飼料裡面則添加酵素、益生菌以及葡聚多糖等，以提升蛋雞免疫力，「讓牠住得好、吃得好，頭好壯壯地生出頭好壯壯的雞蛋來給我們吃！」

▲全榖物飼料裡添加酵素、益生菌以及葡聚多糖等，以提升蛋雞免疫力。

把母雞顧好，等於從源頭做起，以確保每顆蛋品質最佳，如此用心就是為了讓國人放心買、安心吃。My egg總經理蔣尚華說：「台灣這些年來，在產銷分離的市場體制下，農牧食品生產方面大量的運用化學藥劑，發生了一些病蟲害抗藥性和土地酸化的問題，現在再加上地球暖化影響生產環境的丕變，於是我們才毅然決然地投入，從雞蛋開始，建立一個自產自銷的食品平台。從產銷結構上根本的改善食品安全的問題，做一個值得信任的食品供應商。」而副總經理李巧羚則以消費者角度出發，創新推出新型態的買蛋模式，「我們先建構消費者的網路，先擁有了支持者，然後有多少消費者，就供應多少新鮮的雞蛋，也就是用認養取代所謂零售消費的概念。」

▲My egg創辦人蔣尚華(右)與李巧羚(左)。

▲My egg 安全食品產銷平台。

「My egg 安全食品產銷平台」是一個從「生產」與「銷售」同時著手，以專門供應天然健康安全農牧食品為目標的現代網路產銷平台，不僅有優質好蛋讓民眾認養，還有用心自產的小香Q米，透過葡聚多醣的營養液以及獨家有機肥滋養，粒粒飽滿看得見，都能從產地直送到餐桌，讓消費者吃進新鮮美味。

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