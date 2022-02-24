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雪上加霜！雞不下蛋再加禽流感　彰化已11萬5千隻慘死

記者唐詠絮／彰化報導

雪上加霜！冬天面臨雞蛋減產，今天大城鄉再發生一處土雞場發生禽流感，9,837隻土雞全被撲殺，彰化縣動物防疫所統計，今年度有5處養雞場，因感染高病原性禽流感，已有近11萬5千餘隻禽類死亡，重挫彰化養雞產業。

▲大城鄉1處土雞場感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲大城鄉1處土雞場感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

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動物防疫所說明，近日寒流來襲，各地氣溫下降，天氣濕冷，易造成家禽高度緊迫，使得家禽免疫力下降而罹病，今年度已有芳苑蛋雞場 44,922隻、竹塘蛋雞場 19,368隻、大城蛋雞場 17,750隻、二林土雞場 22,947隻，因感染高病原性禽流感病全被撲殺，再加上今天大城1處土雞場共5場共114,824隻死亡。

▲大城鄉1處土雞場感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

▲大城鄉1處土雞場感染禽流感。（圖／彰化動物防疫所提供）

所長董孟治呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，董孟治強調，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

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