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中階機款也有「1億像素」　小米Redmi Note 11S七千元有找

▲Redmi Note 11S。（圖／小米提供）

▲Redmi Note 11S。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

今小米宣布在台灣市場中階機款機款「Redmi Note 11S」，官方售價7000元有找，配備旗艦級1億像素AI四鏡頭相機、6.43吋90Hz AMOLED流暢螢幕，以及高效的 MediaTek Helio G96處理器搭配33W Pro快速充電。

在相機上，搭載1億像素AI四鏡頭相機，後置相機搭載全新升級的1億像素主鏡頭，結合雙原生ISO、9合1像素合併以及1/1.52吋大影像感光元件，達到精準降噪及超高光敏度，即使在低光源環境下，也能捕捉細節，800 萬像素118°的超廣角相機，開拓拍照視野；200萬像素長焦微距鏡頭可放大每一個精彩瞬間；200 萬像素景深鏡頭一鍵聚焦畫面主體，將回憶定格在動人瞬間。此外，前置相機搭載1600萬像素自拍鏡頭，讓用戶一鍵即可拍出滿意自拍。

搭載6.43 吋FHD+ AMOLED流暢螢幕，支援90Hz螢幕更新率，讓用戶無論是追劇、玩手遊或是瀏覽社群，都能擁有細緻流暢的視覺體驗。此外搭載立體聲雙喇叭音訊系統，為用戶時刻帶來沉浸式的娛樂享受。

▲Redmi Note 11S。（圖／小米提供）

▲Redmi Note 11S共推出三色可選。（圖／小米提供）

Redmi Note 11S提供6GB+128GB，以珍珠白、暮光藍、石墨灰三款色系供消費者選擇，售價新台幣6,999元，還享YouTube Premium二個月免費試用，將於2月24日至3月3日止開放預購，3月4日起全面上市。

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