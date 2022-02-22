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快訊／第24期續提供追加劑！明起分3時段開放預約　2／28開打

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布1922疫苗平台第24期規劃，從明天上午10點開始依照年齡分三時段進行預約，指揮中心發言人莊人祥表示，本期提供疫苗總共165萬劑，其中莫德納最多有120萬，BNT36萬，高端7.2萬，AZ1.6萬，將於2/28開打。

指揮中心今(22)日表示，因應國內本土疫情，目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

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為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力， COVID-19公費疫苗預約平臺持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約下週接種(週一至週日)。

第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。另請已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

▲▼指揮中心2/22記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心發言人莊人祥說明最新一期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲▼疫苗平台24期預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。

二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，預約平臺第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw/) COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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