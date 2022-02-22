林崑海遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂

記者賴文萱／高雄報導

「湧言會」精神領袖、三立電視台董事長林崑海日前病逝，享壽70歲，遺孀張秀感應到生前愛車的海董想要開車，便請人把Rolls-Royce Cullinan休旅車及Rolls-Royce Wraith「魅影」雙門跑車開來靈堂。張秀站在車旁難過落淚，低聲交代海董「你要開咖安全欸，就要慢慢開喔」，場面哀戚。

▲林崑海遺孀感應「海董想開車」，2輛售價均2千萬起跳的勞斯萊斯豪車抵靈堂。（圖／民眾提供）

▲▼林崑海遺孀張秀感應到生前愛玩車的海董想要開車，便交代海董重要幹部將愛車開來靈堂前。（圖／民眾提供）

今天上午，有2輛勞斯萊斯名車出現在林崑海靈堂前，一輛是Rolls-Royce Cullinan休旅車，另一輛則是Rolls-Royce Wraith「魅影」雙門跑車。

據了解，因為林崑海遺孀張秀感應到生前愛玩車的海董想要開車，便交代海董重要幹部將愛車開來靈堂前。她在旁人攙扶下，緩步走到休旅車旁低聲交代，「你要開咖安全欸，就要慢慢開喔」，不時掩面落淚。





▲▼兩輛豪車價格相當不斐，售價均要2000萬元以上起跳。（圖／民眾提供）

隨後張秀再走向雙門跑車旁感嘆，「這輛他只開一次，都自己開，不會給別人開的」，接著在駕駛座旁輕撫方向盤，相當哀戚悲痛。而這兩輛豪車價格相當不斐，售價均要2000萬元以上起跳。

▲林崑海遺孀感應「海董想開車」，特別找人將2輛價值至少2千萬的勞斯萊斯豪車開到靈堂。（圖／民眾提供）