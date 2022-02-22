菲律賓不認我國疫苗證明　外交部「已嚴正說明」：未正確解讀規定

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／綜合報導

外交部日前指出，只要持有我國認可的「國際預防接種證明書」，入境菲律賓免隔離，卻有民眾持疫苗證明赴菲仍須隔離；對此，外交部發言人歐江安22日表示，菲國機場檢疫局官員未能正確解讀相關規定，導致國人入境菲律賓受阻，外交部已向菲國政府嚴正說明，促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。

外交部指出，由於菲律賓入境檢疫規定經常依據當地疫情隨時調整，此外也曾發生菲國機場檢疫局（BOQ）官員未能正確解讀相關規定，導致曾有國人持我國衛生福利部核發的「國際預防接種證明書」（簡稱「黃皮書」）入境時受阻。

對於入境規定，外交部表示，我國駐菲律賓代表處已經向菲國政府嚴正說明，我國衛福部是依據「國際衛生條例」（IHR）相關規定核發黃皮書，並且已經獲得國際社會普遍接受，因此促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。

外交部指出，菲國政府主管機關重視我方要求，並且表示菲方正規劃採認我國數位疫苗證明，如果台菲兩國相互承認對方核發的數位疫苗證明，應可有效避免菲國機場第一線防疫人員不正確解讀防疫規定，我方關切的事項也能獲得即時解決。

外交部表示，目前我國完整接種疫苗旅客如果有意前往菲國，仍須出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，並且事先訂妥6天5夜防疫旅館。

外交部已經在本（111）年2月11日於外交部領事事務局網站中更新相關資訊。建議近期有意前往菲律賓的國人，可事先查閱外交部領事事務局網站，以獲得最新的資訊。

外交部指出，全球各國針對其疫情發展與防疫需要，都採行程度不一的邊境管制措施，並進行滾動式調整。外交部將持續密切注意菲國入境與隔離檢疫相關資訊，並隨時更新提供各界參考。

▼我國現用國際預防接種證明書。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▼立委江啟臣爆菲律賓不承認台灣的國際預防接種證明書（小黃卡）。（圖／Facebook／江啟臣）