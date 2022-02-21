「斷片」女大生激戰小黃運將　隔天告性侵！他喊冤：還有第二回合

▲來台讀大學的外籍女生指稱酒醉遭小黃運將性侵，但法官查出真相一百八十度轉變。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名吳姓小黃運將3年前凌晨從夜店搭載一名女大生回家，跟對方進香閨接連嘿咻2次，以為飛來豔福，當天上午還專程去接「老婆」上課，但女方自稱爛醉斷片，告吳男涉嫌性侵，吳男喊冤指女方主動求歡說要交往，還告訴他本名、有哪些家人等私密事；台北地院審理認為女方當時外表看不出醉態，無從證明吳男趁人之危，判他無罪，可上訴。

本案發生於2019年9月23日，來台讀大學的外籍女生（當時20歲）和同學在夜店喝酒狂歡後，當天凌晨3時許在店外搭排班的吳男所開小黃回家，期間短暫醒來，瞄見吳男打著赤膊在她房內東翻西找什麼東西，她沒管、逕自繼續睡。

當天上午10時許，女方被室友叫醒，說吳男在樓下要送她去上課，她起身發現自己全裸，穿衣下樓跟吳男說太累了要蹺課，把自己手機號碼給吳男後，上樓又睡到當天下午，醒來納悶房內為何滿地筷子，再回想吳男到底是什麼人、為何叫她「寶貝」，她跟前一晚狂歡的同學拼湊過程，認為自己被非禮了，報案提告。

吳男到案喊冤，指女方上車沒多久，就從副駕駛座靠過來，賴在他身上說要做他女友，還撒嬌想嘿咻、想直接「車震」辦事，他停車匆忙迎戰，又抱又親，但車內空間太擁擠、不好施展，女方就帶他回家，從樓下到承租雅房共4道門，都是女方自己開的。

吳男更爆料，第一回合結束後，女方馬上要求第二回合，他連忙喊暫停、請女方給他休息回電時間，中場時間兩人聊天時，女方自己說出從哪個國家來、在家裡4個手足裡排行老大、弟弟是老幾妹妹是老幾，甚至她的本名、讀哪個大學，每周哪幾天上午或下午有課，還要求天天來送她去學校。

吳男表示，女方當時看來很清醒，對答如流，第二回合結束後，女方說手機不見，他在房內翻找無著，拿女方給的房門鑰匙下樓去車裡找，因女方全身光溜溜，他把房門反鎖以免被人闖入，在車裡找不到手機，上樓卻因鑰匙不對而進不了門，他輕叫加上從窗口連丟3雙筷子，連整串鑰匙也丟進去，都叫不醒女方。

吳男說只好先離開，當天上午8時許折返，要接女方去上10時許的課卻等不到對方，等了2小時終於遇到女方同學上樓幫忙叫人，女方下樓碰面，他問女方「寶貝，不是要去上課」，女方說太累了不去上課，反邀他上樓，他表示室友都在、不太好，取得女方手機號碼加入LINE好友，女方說買好手機再聯繫，事後他傳訊息稱呼對方「老婆」。

檢方認為吳男瞎掰，加上女方驗傷採集到吳男的DNA，起訴吳男涉犯乘機性交罪嫌。不過法官審理發現，女方在警局報案筆錄的記載，跟吳男說的都對，連女方身上有一道傷痕，吳男也知道是車禍造成，女方更承認若不是自己說的，吳男不可能知道這麼多，只是她完全不記得過程，還反問吳男「丟筷子的意義是什麼？」。

法官勘驗吳男兩度到女方住處樓下的監視畫面，確認女方並沒腳步蹣跚、需人一路攙扶的酒醉模樣，女方也自稱平常喝醉，朋友都以為她是清醒的，何況吳男與女方萍水相逢，不排除吳男以為女方清醒、且女方有意跟他親熱，難以證明吳男有趁人之危的犯意，判他無罪，可上訴。