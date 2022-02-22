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快訊／準備簽署烏東2區獨立！普丁算帳：現今烏克蘭是俄羅斯創的

▲▼普丁。（圖／路透）

▲普丁。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

普丁出招！俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在台灣時間22日凌晨，計畫簽署烏克蘭東部2個分離共和國的獨立認可協議，並發表談話，他表示，現在烏克蘭完全是俄羅斯創的，同時指責烏克蘭領導人希望從俄羅斯獲得所有好處，但不承擔任何義務，並直指烏克蘭擁有蘇聯的核技術，等於為攻擊俄羅斯做準備。

普丁即將簽署烏克蘭東部2個分離共和國（盧甘斯克與頓涅茨克）獨立認可協議，對此，西方各國立刻警告俄國，不可以承認這2個共和國。美國表示，如此等於嚴重違反國際法。

普丁在決定簽署後，已立刻告知德國總理蕭茲（Olaf Scholz）以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），引起多國關切反彈。

▲▼普丁簽署烏克蘭東部2個地區獨立協議，各國憂心。（圖／路透）

▲普丁決定簽署烏克蘭東部2個地區獨立協議，各國憂心。（圖／路透）

普丁隨後就烏克蘭東部局勢向全國發表談話，他表示，烏克蘭東部局勢再次進入危急狀態，「烏克蘭是我們歷史上不可分割的一部分，烏克蘭東部為古俄羅斯領土，現在烏克蘭是由俄羅斯當初創立的，更準確地說，是由共產主義俄羅斯布爾什維克創造的。這個過程幾乎是在 1917 年革命之後立即開始的。」

普丁指責烏克蘭過去竊取俄羅斯的天然氣，利用能源敲詐俄羅斯，俄羅斯一直與烏克蘭進行開放合作，但是烏克蘭領導人希望從俄羅斯獲得所有好處，但不承擔任何義務。

▲▼俄羅斯總統普丁在莫斯科向全國發表談話。（圖／路透）

▲普丁在莫斯科向全國發表談話。（圖／路透）

普丁直指，烏克蘭未能實現穩定的國家地位，因此不得不依賴美國等國家，烏克蘭正面臨分裂，且正在經歷嚴重的經濟危機，已經成為「一個傀儡政府的殖民地」，俄語在烏克蘭已經被邊緣化。

「烏克蘭計劃製造自己的核武」，普丁指責西方情報機構一直幫助烏克蘭，烏克蘭還擁有蘇聯的核技術，等於為攻擊俄羅斯做準備。

不過美國媒體CNN報導，普丁去年夏天發表一篇關於烏克蘭和俄羅斯歷史帶有傾向性的文章，曾被外界認為是對烏克蘭施壓升級的藉口。

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