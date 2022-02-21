被遠光燈照氣炸急煞！害後車閃不過猛撞　他瞎扯「閃狗」下場慘爆

▲新北市林姓男子不滿遭後車以遠光燈照射，竟急煞害對方撞上而受傷，遭判拘役40天。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北林姓男子無照開車上路，因不滿後方邱姓駕駛開遠光燈照射，竟故意急煞，害得邱閃避不及直接親了上去，安全氣囊因此爆開，邱男因此受傷。案經邱男提出傷害告訴，法院審理後判林男拘役20日，但檢方遭提出上訴，林男事後辯稱是為了閃狗才急煞。不過其說詞不被法官採信，最終改判拘役40日。

判決指出，林男2019年12月中無照上路，行經三峽區介壽路2段往土城方向行駛時，因後方不滿邱男開啟遠光燈照射，竟定點急煞，害邱男閃避不及直接撞上，車內安全氣囊也因此爆開，導致邱男右側前胸壁挫傷。

案經邱男提告傷害，新北簡易庭法官考量他自首，遂依傷害罪嫌判拘役20天，但檢方認為判太輕，因此提出上訴。

法院審理時，林男辯稱，自己並非故意急煞，是為了閃狗，不過他前後說詞不一，且若是真的閃狗，以當時他40至50公里的車速，勢必會於車體上留下撞擊痕跡，但他的車體卻毫無損害，也沒有拍照存證，明顯與常理不符。再者，到場處理員警也證稱，林男當時並未有提到稿的事情。

另外，邱男也指證歷歷，因他車燈燒毀，為了安全他才開啟遠光燈，但林男卻因此急煞，他當時車速約60至70公里，他見狀緊急剎車，卻仍撞上，且林男下車後只是一直看他被撞的保險桿，卻不管他死活，也沒有指責他為何撞上，更沒有解釋為何急煞等。

對此，法官認為，林男雖辯稱是因閃狗而急煞，但事後卻未見到他有蒐證或要跟邱男解釋的舉動，且事後也沒有關心邱男傷勢或是協助送醫，明顯與常情相差甚遠，而若以長時間開遠光燈照前車，確實有可能讓前車誤認有挑釁的意思，因此判定林男是因遭遠光燈照射而心生怨懟，蓄意定點煞停。

法官認為，原審誤認林男有自首傷害而於以減刑，但林男在犯後坦承是肇事者，但並沒有自首傷害，二審法官認為並不符合減刑規定，再加上林男並未與邱男達成和解，因此撤銷原判，改判其拘役40日，得易科罰金。全案確定。