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香港「疫苗通行證」周四上路　沒接種紀錄「禁入餐廳、商場」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港疫情持續擴散。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「疫苗通行證」將於24日上路，沒有接種過疫苗的民眾，將無法進入包含餐廳、菜市場、超市、商場及百貨公司等場所。不過，若是因健康或年齡等原因不適宜接種疫苗者，憑醫師豁免證明書仍可進入相關場所。

香港食物及衛生局副秘書長蔡傑銘21日表示，部分場所將按規例實施「疫苗通行證」，包括餐廳、表列處所，例如菜市場及超市等，部分地方則以行政指令執行，包括學校、政府辦公室、養老院及醫院等，對於適用人員會有不同規定，其中到公立醫院求診的人士，中、小學生，以及政府辦事處使用者會獲得豁免。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

蔡傑銘說，「疫苗通行證」要求接種疫苗劑數方面，將分3個階段落實，第一階段要求12歲或以上人士至少接種一劑疫苗，安排會維持至4月29日，第二及第三階段則有待公布。

執行方面，蔡傑銘解釋，場所會分為「主動」及「被動」查核，其中主動查核的處所，包括餐飲處所及會址，進入的人士要主動出示疫苗接種紀錄，處所會利用政府的二維碼掃描器檢查。

至於被動查核的處所，包含商場、百貨公司、街市等，負責人要確保員工符合「疫苗通行證」，顧客則不用主動出示接種紀錄，但執法人員可能會隨機抽查。

蔡傑銘強調，民眾進入街市及超市等地方，攜帶疫苗接種紀錄猶如攜帶身份證，是很簡單的事。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

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