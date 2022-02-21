港恐日增2萬例「不再公布初步陽性」　徐樂堅：未能反映實際趨勢

▲香港醫療接近崩潰。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港第五波疫情持續嚴峻，昨（20）日新增6067例確診個案，當中6055例為本地感染，另外再多14名確診病人離世。衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會上表示，港府將不再公布初步確診數字，由於目前個案多，部分化驗滯後，未能反映實際情況，因此會公布確診及呈報數字，更能反映疫情趨勢。

現時當局公布疫情資訊時會分為兩部分，一部分為確診數字，另一部分為每日呈報數字，而每日呈報數字已經包括當日收到的初步陽性，和小部分當日收到證實確診的個案。徐樂堅認為，相比起公布每日初步陽性個案數目，現時做法更能反映準確疫情趨勢。

徐樂堅表示，香港新冠個案不斷上升，社交距離措施一定不能放寬，需要繼續。如果形勢不理想，或有需要進一步收緊。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，這波疫情高峰有可能達到每日2萬至3萬例確診，參考其他國家情況，估計香港疫情到3月至4月才會「見頂」。為了盡量推遲「見頂」時間，以保護醫療系統，市民必須儘速接種疫苗。

此外，據大陸國家衛健委21日通報，20日新增確診病例144例，其中境外輸入73例，本土確診病例71例。目前，內蒙古呼和浩特、江蘇蘇州、遼寧葫蘆島、廣東深圳、四川成都，均爆發較嚴重的本土疫情。

境外輸入病例73例中，由於香港近日疫情嚴峻，日增確診數屢破6,000，成為輸入疫情的主要來源地之一，北京日增9例輸入中，均來自香港，上海日增27例境外輸入中，有22例來自香港，廣東省也有8例來自香港。