前女友逼當「臨時男友」！科技男分手炮後超後悔　1張合約救了他

▲北市科技男想跟女友分手，遭對方要求簽約當「臨時男友」，不履約就提告分手炮是性侵。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市一名在科技業上班的多金男阿建（化名）跟女友提分手，卻在與女友做完最後一次後，遭女友要求簽約當她的「臨時男友」，否則就要對阿建提告性侵。阿建當時為安撫女友情緒，答應簽約，但出遊幾次後就不再赴約，氣得對方直接提告。不過，台北地檢署調查後認為，全案只有女方片面指控，將阿建不起訴。

檢方調查，阿建2021年3月間與女友提出分手，但女友不甘就此分開，在兩人分手炮完事後，以要提告性侵為由，要求阿建簽約當她的「臨時男友」，必須經常跟她出門約會，若違約就要賠償500萬元。

阿建當時為了安撫女友，於是答應簽約，還勉強陪同對方出遊幾次，但之後就開始不理不睬，氣得女友提出告訴，指控兩人的最後一次根本就是阿建硬上。

檢方偵查期間，阿建坦承分手當天有與女友發生性行為，表示當天兩人爭吵後又和好，也是自然而然就發生性行為。另外，阿建也拿出女友要求他簽下的合約，證明兩人事後仍持續交往，但後來覺得真的無法再繼續下去，他才決定分開。

檢方事後認為，女方當天若是真的遭到性侵，事後為何還會要求阿建繼續當她的男友，要對方陪她出遊，這實在有違常理，且全案也只有女方單一指述，檢方認為罪證不足，最終將阿建不起訴。