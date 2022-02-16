「一晚連口62人把自己也口死了」　大陸文章避敏感詞網卻笑噴

▲影片字幕都會以「口」代替「殺」，以防止被官方審查。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸縮緊管控敏感詞，影片、文章中的「殺」都必須改成「口」字，微信一篇文章近日廣為流傳，在介紹韓國殺人魔禹範坤時，講到他殺了62人後自殺，為規避審查變成「他口了62人後，把自己也口死了」的滑稽句子，引發微博和微信網友嘲諷，「把自己也口了，體操冠軍！」

該篇文章標題為《在一晚連口62人後，他把自己也口死了》，事實上「口」字是代替「殺」字，為避免受到官方審查使得文章無法上架才變成這樣，文章裡面也沒有「口」這個動作，而是在講述韓國史上重大殺人犯禹範坤的故事。1982年犯案當天晚上，酒醉的禹範坤因為睡覺被女友吵醒，一氣之下連續殺害62人，最後更拉開腰間的手榴彈把自己炸死。

▲標題讓網友笑翻。（圖／翻攝微博）

雖然真實犯罪案件近年引起許多人興趣，滑稽的標題和內文卻變成網友關注的焦點，因此紛紛在更大社群平台上流傳，甚至也傳出來到Instagram和臉書。

微博網友留言，「把自己也口死了，體操冠軍」、「小夥子才口這點兒人就不行了呀」、「他口死了，是口技的勝利」、「口人如麻」、「你要當著我的面口他嗎」、「口死自己，這人瑜珈功夫了得」、「最強口人魔！雖然是悲劇新聞，我卻...」

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