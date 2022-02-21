「台灣好媳婦」莎白從美國來台12年　直言一點被寵壞：快樂的困擾

▲莎白分享從美國來台灣12年的差異，直言在台灣被寵壞。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

記者林彥臣／綜合報導

12年前從美國來到台灣，並且在台灣長大成人，現在成為台灣媳婦的莎白，在YouTube上拍攝影片，分享自己12年來後最大的差別，許多行為都已經不知不覺「台化」，甚至還被台灣寵壞，每天都得經歷一種「快樂的困擾」。

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▲莎白表示，小時候聽到要搬來台灣時，其實很抗拒。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白的影片分享了自己12年來的改變，包括以前聽中文歌都要找英文翻譯歌詞，而且還配著翻譯歌詞亂唱，但是現在經常跟朋友「揪團」去唱KTV，而且因為的播放清單都是中文歌，以前在美國看到親友都是用擁抱來打招呼，現在見面都是揮手寒暄。

▲莎白現在甚至可以在菜市場講台語買菜。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白還回想起當初爸爸向全家宣布，要搬到台灣時，她跟妹妹都感到非常抗拒，但是在台灣生活了12年後，不但中文很流利，還可以在菜市場講台語買菜。

▲莎白現在吃美國的熊貓快餐，只覺得「J洗蝦咪東東」。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



搬到台灣12年，味蕾的感受當然也產生很大的改變，莎白說，她在美國經常吃熊貓快餐（Panda Express）覺得這是代表華人的食物，但是來台灣的第一個禮拜，就覺得也太好吃了，回到美國再吃熊貓快餐就覺得，「J洗蝦咪東東」。

▲莎白表示，早餐要吃什麼現在成為每天起床最快樂的困擾。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）



莎白覺得在台灣生活最大的改變就是，以前在美國，早餐在家裡隨便吃個麥片泡牛奶就可以出門了，但是在台灣真的被寵壞了，因為她家附近有很多早餐店，現在每天起床最快樂的困擾就是，「今天要吃什麼早餐哩？」

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