控「女鄉代」脫光撩夫　正宮女董座親上火線：不該介入別人家庭

▲伸港鄉代陳聿琦被女董座求償500萬元。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港女鄉代陳聿琦被陳姓女建商董座控告「脫光光撩夫」求償500萬元，陳聿琦昨晚在臉書po文，「選舉將近，疑是有心人士刻意操作，一定會提出上訴」。對此，女董座與丈夫受訪強調，她只是要伸張正義，並強調與政治毫無相關。

依據判決書內容指出，陳聿琦遭陳姓女董座指控，對她丈夫視訊寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢，到她住家大聲咆哮，指責陳夫另結新歡始亂終棄，向女鄉代求償500萬元。

女鄉代辯稱是禁不起對方熱烈追求，僅同意網交，未發生肉體關係。彰化地院審結認為女鄉代早得知被錄影像，卻沒提告對方，無效證據說詞並無根據，判處女鄉代應賠償女董座25萬元。

▲伸港鄉代陳聿琦po文回應。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

陳聿琦昨日po文表示，面對聳動的新聞標題及法官忽略相關證據的主觀判決，非常遺憾，也將會繼續提出上訴，希望獲得大家信任。由於陳聿琦正在爭取黨內提名，她今天接受媒體電訪時表示，此事在這個時候被拿出來炒作，真的太巧合了，懷疑與選舉有關，更進一步指出，那些照片都是在身為民代前發生的事，照片也是在2016年被前男友側錄因此散發出去，被前男友另一半看到，才造成誤解，覺得是在破壞家庭因而被告，不過她一定會捍衛自己清白，上訴到底。

▲伸港鄉代陳聿琦被女董座求償500萬元。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

陳姓女董座受訪時則強調，「我只是一個生意人」，不管民代或是民眾，都不應該介入別人的家庭，不管陳聿琦被判要賠償多少錢，今天法院判決結果是「還給我一個公道」，她只要端正社會風氣，而且她也不清楚陳聿琦是要選鄉長還是縣議員，壓根就不想與政治扯上關係。