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彰化宮廟火警5年22件　釀禍首因竟與「電氣」相關

▲彰化宮廟大火。（圖／彰化消防局提供，以下同）

▲彰化宮廟火警5年22件，釀禍首因竟與「電氣」相關。（資料圖／彰化消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆春節到，各宮廟大門開接財神喜迎信眾，彰化縣消防局提醒廟方務必加強防範火災，並注意用火、用電安全，特別製作了宮廟防火懶人包，讓民眾了解，宮廟火災危險因子，及如何防範避免火災發生。

▲彰化宮廟大火。（圖／彰化消防局提供，以下同）

據消防局統計，包括含住宅式宮廟、神壇等彰化縣內宮廟火災5年來共發生22件，起火原因以電氣因素7件最高佔31.8%，其次為敬神祭祖4件、遺留火種（線香、餘燼）3件，其中又以彰化伸港信仰中心「福安宮」2015年5月間發生大火，最讓在地人印象深刻，當時許多百年神像來不及救出，其中一尊1尺3吋高、有300年歷史的開基媽祖也不見蹤影。

▲彰化宮廟大火。（圖／彰化消防局提供，以下同）

消防局從火源及可燃物管理、電器使用、插頭及插座、電線及延長線、照明器具、監控巡邏、管理維護、防火意識等8面向，進行防火訪視診斷，訪視774間廟宇，後發現火災危險因子前3名為使用蠟燭、線(檀)香、蚊香、香爐、點香器為最高，最需要改善的是「火源及可燃物的管理」、「管理維護」、「照明器具」等。

▲彰化宮廟大火。（圖／彰化消防局提供，以下同）

彰化縣消防局也提醒，依據彰化縣補助弱勢族群及高危險群場所住宅用火災警報器作業規定，住宅式宮廟符合補助裝設住宅用火災警報器的對象，請管理權人，攜帶建築物外觀照片、身分證及建築物所有權狀影本等，至轄區分隊領取並自行裝設，以期能在火災發生時，能第一時間通知住戶火災訊息，以即早應變，將損失降至最低。

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