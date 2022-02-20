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男師開黃腔：套套要放在機機上！自認「幽默」慘遭法官打臉

▲▼USB。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳男遭學生檢舉上課開黃腔「套套要放在機機上」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

中部一名吳姓高職男教師2020年間遭學生檢舉，於課堂上開黃腔喊出「套套要放在機機上」，遭性平會認定是性騷擾，須自費接受2小時性騷擾防治課程。吳男不服認為自己是「幽默教學」，提行政訴訟；一審法院駁回，吳男再提上訴，而二審最高行政法院日前審理後，亦認定吳男用詞為性意味雙關語、屬性騷擾，故維持原處分，全案定讞。

判決指出，吳男2020年1月10日被學生檢舉，多次於課堂上講出「套套」「機機」「套套要放在機機上」等具有性意味的言詞，案經校方性平會調查，最終認定吳男性騷擾，須自費接受心理輔導以及2小時性騷擾防治課程。

吳男不服提起申復但遭駁回，便另提行政訴訟，請求撤銷處分，一審遭台中高等行政法院駁回；案經上訴，他主張，本件檢舉學生是因未依他的規定使用USB隨身碟，而被他拔取、訓斥，才會心生不滿，基於挾怨報復之心態，提出性騷擾申請調查。

吳男認為，該話是幽默教學，全班學生都知道，他所指的是「隨身碟蓋子」、「電腦主機」、「蓋子要放在主機上」，而非誤解成男性性器官或保險套；此外，與檢舉學生同班的相關人聽聞他的用詞，僅表示「不會覺得跟色情有關」、「沒有雙關意思」、「覺得好笑」，同班的5名女學生也未提出性騷擾申請調查。

對此，最高行政法院認為，雖然多數學生認為雙關隱喻純屬「好笑」、「有一點冒犯」、「不會在意」，但吳男於課堂上反覆使用，便是性騷擾，「套套放在機機上」這句話不因多數人用語容忍度高，而變更其性騷擾的本質，因此吳男不能以「教學幽默」為由豁免，故裁定駁回上訴，全案定讞。

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