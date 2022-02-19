寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

▲20日、21日為這波寒流威力最強的時候，請民眾注意保暖。（圖／記者許靖騏攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到寒流南下影響，氣象局19日晚間發布「低溫特報」表示，19日晚上至21日上午台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率，20日台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率。

氣象局表示，19日晚間至21日上午，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，另連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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另外，華南雲雨區東移，除中部以北及宜蘭、花蓮有短暫雨外，其他地區下午開始也陸續出現降雨，20日在寒流持續影響下，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象局針對19縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）



20日至21日為這波寒流威力最強的時候，台南以北及宜蘭的溫度約只有9到12度，既使是白天氣溫也不容易上升，高屏及花東低溫則在12到14度，高溫可以來到15至18度，請做好保暖的工作；除寒冷以外，受華南雲雨區東移影響，各地都容易下雨，特別是中部以北、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率。

據環保署空氣品質預報資訊顯示，20日受寒流及華南雲雨區東移影響，環境風場仍為東北風且全台各地有雨，擴散條件佳，空氣品質為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

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