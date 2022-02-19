　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

▲▼0827台北車站周邊大雨,大雨,下雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲20日、21日為這波寒流威力最強的時候，請民眾注意保暖。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到寒流南下影響，氣象局19日晚間發布「低溫特報」表示，19日晚上至21日上午台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率，20日台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率。

氣象局表示，19日晚間至21日上午，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，另連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，華南雲雨區東移，除中部以北及宜蘭、花蓮有短暫雨外，其他地區下午開始也陸續出現降雨，20日在寒流持續影響下，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼寒流來襲強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到。（圖／氣象局）

▲氣象局針對19縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

20日至21日為這波寒流威力最強的時候，台南以北及宜蘭的溫度約只有9到12度，既使是白天氣溫也不容易上升，高屏及花東低溫則在12到14度，高溫可以來到15至18度，請做好保暖的工作；除寒冷以外，受華南雲雨區東移影響，各地都容易下雨，特別是中部以北、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率。

據環保署空氣品質預報資訊顯示，20日受寒流及華南雲雨區東移影響，環境風場仍為東北風且全台各地有雨，擴散條件佳，空氣品質為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸
鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻：什麼都好大
啦啦隊女神遭偷拍私處！　影片瘋傳本人崩潰報案
截肢女孩雇主喊「該給的有給」！她舉法規怒轟：別說得很盡責
胰臟癌死亡率80%！一張圖看「腫瘤長3部位」對應症狀
吳青峰台上突拔耳機怒飆：煩死了　「爆氣」原因曝光
確診者到101高樓餐廳、天母SOGO鼎泰豐用餐　均停業3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今確診者到101高樓餐廳、天母SOGO鼎泰豐用餐　均停業3天

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

快訊／天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光：20日暫停營業

聚餐唱歌團台北「6案53足跡」曝光　家樂福、馬偕醫院上榜

泳裝妹健身「剪刀突劃破」！側乳解放炸開　172秒影片讓網瘋了

女友爸開條件「不能有房貸、車貸」逼分手！網見1點搖頭：你該檢討

現在開始又濕又凍！入夜「雨彈開轟剩9°C」　回暖放晴時間點曝

女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

心儀對象「被同事搶走」！她怒罵：綠茶　網一看搖頭：妳們都是

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

金泰梨《二十五，二十一》中二想「被轉學」　連挑釁2局...結果都溫馨收場XD

今確診者到101高樓餐廳、天母SOGO鼎泰豐用餐　均停業3天

寒流強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

快訊／天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝光：20日暫停營業

聚餐唱歌團台北「6案53足跡」曝光　家樂福、馬偕醫院上榜

泳裝妹健身「剪刀突劃破」！側乳解放炸開　172秒影片讓網瘋了

女友爸開條件「不能有房貸、車貸」逼分手！網見1點搖頭：你該檢討

現在開始又濕又凍！入夜「雨彈開轟剩9°C」　回暖放晴時間點曝

女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

心儀對象「被同事搶走」！她怒罵：綠茶　網一看搖頭：妳們都是

165萬改裝重機「上市直接賣光」！2配色限量77台車主都是天選之人

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸

風暴尤妮絲襲英國　破紀錄狂風釀20萬戶停電

吳青峰唱到痛哭...兩度中斷演出！　感嘆：我感覺已經折舊了

舒子晨親曬對比圖驚見「男友撞臉趙正平」！網分不出：兩個都趙哥

鳳梨豪華新家曝光「室內還分好幾廳」！　網友看傻了：什麼都好大

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳　本人崩潰報案：對人性失望

啦啦隊正妹遭偷拍「裙底片瘋傳」！　搭捷運手扶梯受害求：別轉發

2022歐系人氣重機發售預告！KTM、海絲瓜值得大家期待

就是要出國！烏克蘭總統不甩拜登「滿滿問號」　執意去德國與會

生活熱門新聞

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

激戰後妹子「這部位狂噴水」：控制不了！男友嚇壞

今天是罕見吉日！「4星座」財運旺爆　錯過再等一年

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

他網愛小姐姐被恐嚇10萬　1原因拒付：你外流吧

「百鈔888888刷一排」幸運男求售！台銀拍賣價曝

辦公室最討厭行為　網點名1動作

好市多新品「地獄級甜爆」！網敲碗他：幫鑑定

刮刮樂「疏忽1動作」　他崩潰6萬飛了！

點餐386元「客人硬付441」外送哥傻住！網1招反擊

雨彈開轟剩9°C　回暖放晴時間曝

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面