新北設計師案「已傳三波」　陳時中：宗教團體第二波只有1人

記者嚴云岑／台北報導

新北設計師案衍伸房屋代銷職場與佛道雙修團體群聚，至今累積34人中鏢，指揮中心指揮官陳時中表示，目前已有3波傳染，若就宗教團體而論，則有2波，且第二波只有1人染疫，可說是「有限度的外擴」。至於原本認為可能為感染源頭的房屋代銷職員（案19859），其三驗Ct值又往下降，是否為最初感染源頭，還有待詳細疫調釐清。

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增8名本土個案，其中4名與宗教聚餐團有關，案18928、18929再增3家人確診，一家六口已有5人中鏢。另外，曾參與聚餐的新北國中生（案19951）也增1同班同學中鏢，為宗教團衍伸案。該校學生2770人預防性停課3天，29名同班同學與14名老師採檢陰性，居家隔離14天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲設計師衍伸房屋代銷及宗教協會個案關聯圖。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

佛道雙修團群聚為為新北設計師（案19665）不明傳播鏈延伸，一名房屋代銷公司員工曾與設計師同餐廳用餐，之後造成職場與家人群聚；其同事（案19816）參加的佛道雙修團體聚餐唱歌活動，目前已造成27人中鏢，另有一名衍伸個案，足跡橫跨雙北、台南、高雄、台東5縣市。加上原本的設計師群聚，全案累計34人確診。

陳時中表示，若從新北設計師起算，其傳給同時段用餐的房屋代銷且造成職場群聚就是第一波，再傳到宗教團體就是第二波，今日確診的新北市國中生就是第三波。但如果只算宗教團體，就只有兩波傳染。

陳時中補充，今日確診國中生的同班同學（案19951）雖有參加聚餐與唱歌活動，但是否是在當下被感染不得而知，也有可能是回家親密接觸染疫，因此才會說是「有限度的第二波外擴」。