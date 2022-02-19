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可不可熟成紅茶Kebuke　快速竄起的手搖人氣王！

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲「可不可熟成紅茶Kebuke」在手搖飲品牌林立的台灣，迅速竄起。（圖／活動小組）

在手搖飲品牌林立的台灣，說到「最快竄起」以及「最火紅」，絕對就是「可不可熟成紅茶Kebuke」了！可不可熟成紅茶在《ETtoday》2021企業品牌聲望大調查活動中拿下最佳人氣獎及最佳品牌獎的好成績，以下就帶大家一窺可不可熟成紅茶的故事以及爆紅的秘密。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

「可不可熟成紅茶Kebuke」創立於2008年，選在台中市向上市場旁打造全台首間門市，至今短短14年的時間，可不可熟成紅茶已經在全台開設多家門市，可是說是台灣快速竄起的手搖飲品牌，說到喝紅茶，大家也一定都會想到「可不可熟成紅茶」。

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「可不可」意即「渴不渴」，台灣身為手搖飲王國，台灣人1年可以喝掉10億杯，因此「你渴不渴？」

身為手搖飲王國　台灣人1年喝10億杯

已經是民眾日常生活中的慣用語，而民眾也十分習慣街頭巷尾總會有一間深藍色的手搖飲店面，這就是「可不可熟成紅茶Kebuke」。

可不可熟成紅茶的店面以英式復古的米、藍色調為設計，點餐櫃檯前的木櫃裡彷彿藏了來自世界各地的好茶，落地的「K」字茶罐以及杯膜和提袋上的海棠花玻璃圖紋，每個細節都能彰顯出品牌的獨特性，更特別的是，可不可熟成紅茶的門市還會「因地制宜」，像是台中青海店就延續復古風，築起老銀行的意象，彰化鹿港店則有天后宮門神，每間門市皆有不同的特色。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

▲「可不可熟成紅茶Kebuke」以世界洋行茶商和英倫復古風為概念，主打斯里蘭卡高級熟成紅茶。

到底可不可熟成紅茶在台灣有多紅呢？根據外送平台foodpanda於2021年7月公布的「各縣市最夯飲料店」結果來看，可不可熟成紅茶就拿下了新竹縣以及南投縣，而網紅蔡阿嘎也曾在2021年6月分享2021年最夯與最雷的飲料店排行榜，蔡阿嘎團隊從FB與IG收集6萬多筆問卷，結果顯示可不可熟成紅茶拿下9439票，成為本次排行「最喜歡手搖飲第2名」。

最夯飲料店票選　各大排行榜上有名

YouTuber「Data66」也根據Google搜尋趨勢，於2021年4月時整理出2013年1月至2021年2月的手搖飲料聲量排行，其中可不可熟成紅茶Kebuke在2019年11月時成為黑馬，聲量一路攀升到第1名，雖然中間幾個月曾經被50嵐、清心福全、珍煮丹、迷客夏超過，不過到了統計的最後一期2021年2月，可不可熟成紅茶依舊拿下第1名。

至於可不可熟成紅茶Kebuke的經典飲品，絕對就是「熟成紅茶」，嚴選來自斯里蘭卡產區之茶葉，喝起來帶有濃郁果香以及桂圓香氣，另外，帶有清爽花香的「麗春紅茶」則是享有超高人氣，曾在PTT版上「大家最愛喝哪家手搖杯品項？」掀起討論，釣出一票麗春紅茶的愛好者。

同樣受歡迎的還有「雪藏紅茶」，紅茶基底嚴選自斯里蘭卡優質茶葉，搭配台灣義美食品的香草冰淇淋，厚重的茶香韻味與冰淇淋的奶甜香氣交融，冰鎮消暑隨時間慢慢化開成一杯香濃甘醇的奶茶，此款飲品上市後曾一度賣到供不應求。

▲▼2021企業品牌聲望大調查。（圖／活動小組）

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