台中托嬰中心涉虐嬰！倒立摔地、抹布塞嘴　盧秀燕道歉：深感愧疚

▲針對華興托嬰中心托育人員涉嫌虐嬰一案，台中市長盧秀燕出面親自道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區華興托嬰中心托育人員涉嫌虐嬰一案，1名家長去年2月發現女兒疑遭受虐，經社會局立案調查，將黃姓托育人員裁罰6萬，直至去年底，其他家長透過監視器才發現原來自己的孩子也有被虐情形，導致全案出現「舊案發現新事證」，對此，社會局18日承認有疏失，台中市長盧秀燕也親自出面表示「深感愧疚」，並要求嚴懲園方相關人員，涉案人將依故意傷害、強制罪等刑事罪移送法辦。

據悉，去年2月間一名5個月大女嬰被家長發現腋下、胸部明顯多處瘀青，前往托嬰中心調閱監視器赫然發現竟是黃姓托育員狠下毒手，社會局介入後，確認黃女違反「兒童及少年權益保障法」，裁罰6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構之工作人員。

但是，有家長指出，監視器的全部畫面，社會局當時一直未給他們查看，直至事後雙方走進法院，院方向社會局調閱資料後，他們才終於看到影像全貌，驚覺原來不只1名嬰孩受害，而此時已是去年12月底，直至明白事情真相竟要花上10個月時間，對於社會局處理此案的方式感到不諒解，也認為黃員所受的裁罰太輕，於是決定今日與立委王婉諭及南屯區市議員參選人吳佩芸召開記者會，請求公道。

▲▼有家長指出，事發後10個月，才在法庭上看到監視器全部過程，驚覺還有其他嬰兒受害。（圖／記者白珈陽翻攝）

對此，盧秀燕表示，有任何一個孩子受到傷害都不應該，她和社會局長及相關同仁深感愧疚、自責，並向家長、受害的嬰幼童和社會大眾道歉。針對虐嬰園方的相關人員要移送法辦，要以故意傷害罪及強制罪等刑事罪，以及坐視不管的共犯都移送法辦。

盧秀燕提到，因有新舊事證，要求社會局下周一之前，把整起案件調查清楚，提出報告，並且對於失職人員提出懲處名單。要求社會局提出檢討方案，保護嬰幼童的安全及妥善照顧。

盧秀燕針對受害家屬，要求法制局、社會局應給予法律扶助。社會局針對該機關持續追究責任，並檢討裁罰是否符合比例原則，過去發生類似事件社會局第一次裁罰六萬，實在不符社會期待，社會局應聯合法制局，立刻檢討裁罰基準，將提高罰鍰金額、加重罰則。