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屏東萬丹鴨場傳高病原性禽流感　撲殺889隻肉鴨

▲萬丹1鴨場確診禽流感縣府進行撲殺 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲萬丹1鴨場確診禽流感縣府進行撲殺 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所今(18)日接獲農委會動植物防疫檢疫局告知，於15日採樣送驗之肉鴨檢體，經淡水家畜衛生試驗所檢驗確認感染新型H5N2亞型（b分支）禽流感病毒，即依標準作業程序啟動防疫機制，赴該場執行撲殺作業，於萬丹鄉養鴨場撲殺889隻（48日大）肉鴨，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，另已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場被動監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。

▲萬丹1鴨場確診禽流感縣府進行撲殺 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲萬丹1鴨場確診禽流感縣府進行撲殺 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

縣府動物防疫所表示，時值禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，而屏東縣內日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活躍可能伺機感染禽隻，為防範禽流感發生，動物防疫所呼籲家禽場應做好圍網措施，以防止野、留鳥攜帶病毒進入禽場。

此外，縣府團隊針對縣內高風險鄉鎮養禽場全面訪視，以掌握禽流感疑似案例即時處置，及高風險鄉鎮所有養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒。

縣府再次籲請家禽相關業者持續提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，若發現家禽有異常死亡，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。

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