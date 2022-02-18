跟女友同生產線！他遭老鳥警告「做好心理準備」：會被調走

▲原PO因為跟女友同部門，遭到老鳥口頭警告。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

現在有些公司的確會明文規定，禁止「辦公室戀情」。有位網友就在《爆廢公社》表示，自己和女友在同一個生產線，沒想到卻遭老鳥警告「要有心理準備」，讓原PO不知該如何是好。

原PO表示，自己跟女友剛好應徵上同一家公司，還被分發到同一產線，「就算我們不講，看我們一起上下班也知道是情侶」，直到有次上班，原PO被一個老鳥問，「那是你女友嗎？」原PO也承認，沒想到接下來就被警告「要有心理準備」，老鳥表示「公司有明文規定情侶不可以在同一條產線，所以你們其中一人可能會被調走」。

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原PO下班跟女友轉述後，女友竟然回答，自己也被另一個老鳥警告，甚至說出「看妳是要等組長跟妳講，還是妳自己要跟組長提」，這讓原PO有點不知所措，因為到目前為止，組長都沒有提到這件事，「目前都是老鳥各自對我們放的消息」，原PO不禁問道，「你們覺得組長真的有在盤算這件事，還是單純老鳥在放話？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「基本上有的是會怕情侶在一起工作會影響工作效率，但這種東西並不能強迫，我覺得等組長提就好」，「不允許同條產線主要原因怕一次兩人請假，婚假或產假或吵架」，「大部分公司都是「夫妻」不可以在同部門，比較少聽到「情侶」不能同部門」。