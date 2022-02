潛水教練遭鯊魚撕咬活吞！海面噴血影片曝　他熱愛海洋曾與鯊共游

▲英國籍男子奈利斯特遭鯊魚攻擊死亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲雪梨16日下午發生鯊魚「撕咬活吞」泳客意外,當時岸上民眾全都目睹,海面冒出大面積鮮紅。據了解,死者是現年35歲的英國籍男子奈利斯特(Simon Nellist),他一生熱愛海洋、愛護海洋生物,批評雪梨政府的攔鯊陷阱,過去也曾和鯊魚一起共游,沒想到自己卻在泳訓時命喪鯊口。

▲奈利斯特定居澳洲擔任潛水教練。(圖/翻攝自推特)



根據《每日郵報》報導,奈利斯特是1960年以來雪梨「小港海灘」(Little Bay Beach)第一個遭鯊魚攻擊死亡的人。他一生熱愛海洋,近幾年定居在澳洲,現在轉任為潛水教練,過去曾和批評,雪梨海灘設置的「鼓線」(drum lines)攔鯊陷阱,容易導致鯊魚死亡,「這些陷阱沒有保護任何人,應該要撤走。」

GRAPHIC: Another video of Simon Nellist being mauled by great white shark in Sydney, Australia pic.twitter.com/KQjngGe2gi