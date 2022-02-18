潛水教練遭鯊魚撕咬活吞！海面噴血影片曝　他熱愛海洋曾與鯊共游

▲英國籍男子奈利斯特遭鯊魚攻擊死亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲雪梨16日下午發生鯊魚「撕咬活吞」泳客意外，當時岸上民眾全都目睹，海面冒出大面積鮮紅。據了解，死者是現年35歲的英國籍男子奈利斯特（Simon Nellist），他一生熱愛海洋、愛護海洋生物，批評雪梨政府的攔鯊陷阱，過去也曾和鯊魚一起共游，沒想到自己卻在泳訓時命喪鯊口。

▲奈利斯特定居澳洲擔任潛水教練。（圖／翻攝自推特）



根據《每日郵報》報導，奈利斯特是1960年以來雪梨「小港海灘」（Little Bay Beach）第一個遭鯊魚攻擊死亡的人。他一生熱愛海洋，近幾年定居在澳洲，現在轉任為潛水教練，過去曾和批評，雪梨海灘設置的「鼓線」（drum lines）攔鯊陷阱，容易導致鯊魚死亡，「這些陷阱沒有保護任何人，應該要撤走。」

GRAPHIC: Another video of Simon Nellist being mauled by great white shark in Sydney, Australia pic.twitter.com/KQjngGe2gi — The Intrepid Journalism (@Vegz05) February 17, 2022

雪梨大學專家佩平內夫（Chris Pepin-Neff）表示，這30年來鯊魚攻擊人類的事件僅10至12起，可能是奈利斯特穿著的潛水服讓鯊魚誤認為是海豹。奈利斯特的家屬則說，「我認為他不會希望這條鯊魚被處死，他喜歡大自然，曾經和鯊魚一起游泳，這不是他第一次在海中遇見鯊魚，他或許從沒想過鯊魚會傷害他。」

據了解，意外發生當下，奈利斯特正在距離海岸僅150公尺處進行泳訓，結果一條約4.5公尺長的鯊魚竟一口將他撕成兩半，一位目擊者描述當時情況，「我聽到一聲尖叫，然後看見鯊魚正咬著他身體，而且還吞掉他的身體一部分」、「鯊魚咬著屍體，海面上到處都是血。」