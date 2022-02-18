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急性主動脈剝離狂奪命！不處理48小時致死率50%　有症狀速救醫

▲「小鬼」黃鴻升因主動脈剝離英年早逝。（圖／資料照片）

▲「小鬼」黃鴻升因主動脈剝離英年早逝。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

衛福部嘉義醫院的秘書16日於會議中疑似因主動脈剝離去世，近年還有「世界先進」晶圓代工廠行政副總劉啟光、藝人「小鬼」黃鴻升，以及前海基會董事長江丙坤皆因主動脈剝離而逝世；衛福部南投醫院指出，急性主動脈剝離若不處理，48小時內死亡率高達50%，其死亡率以每小時約1%的速率增加，緊急且積極治療是唯一搶命方式，也呼籲民眾平時注意身體保養預防。

根據衛福部近年死因統計，心臟疾病皆高居第2，有許多主動脈剝離患者撐不到醫院就死亡，致死率相當高，因此診斷及治療就如同和時間賽跑一般。

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▲主動脈剝離劇痛且致命，醫師表示緊急積極治療才能搶命。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲主動脈剝離劇痛且致命，醫師表示緊急積極治療才能搶命。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院心臟內科醫師黃祺耀表示，約9成主動脈剝離患者會出現突發性、劇烈胸痛到冒冷汗的症狀，位置視血管剝離位置不同，可能轉移到後背、下腹部、肩頸等；另約有6成患者常合併有高血壓，其他症狀還有心跳增加、注意力不集中、活動力減少、呼吸困難等，嚴重時還會造成血管流動受阻、致器官缺血（梗塞），產生休克、昏迷、周邊缺血、中風、心肌缺氧、腸壞死等併發症。

黃祺耀指出，治療方式會依據主動脈剝離的區域而選擇內科藥物或外科手術：若剝離區域有包含升主動脈及主動脈弓時（Stanford A），容易破裂出血及心包填塞死亡，建議以手術治療為優先；若剝離區域僅為降主動脈（Stanford B），且暫時無其他併發症時，內科方式治療即有良好效果，不需於急性期進行手術，建議持續用藥物和密切追蹤治療為主。

黃祺耀提醒民眾，平時應注意生活作息和身體保養，有高血壓等慢性疾病患者需定期回診且規律服用藥物，保持血管彈性、穩定血壓，一旦有身體不適千萬不要逞強，應儘速就醫。

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