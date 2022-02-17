小心！亂丟菸蒂、吐檳榔渣汁　代價最高6千元

▲亂丟菸蒂、吐檳榔渣汁最高罰新台幣六千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

依據台東縣環保局去年統計資料，檢舉亂丟菸蒂、垃圾及亂吐檳榔渣汁的案件計49案，依廢棄物清理法裁罰計23案，相較比往年減少了很多，主要原因除了檢舉獎金降低為罰款金額的30%外，防疫規定民眾外出戴口罩而減少吸菸、吃檳榔等也是一大原因，但街道及排水溝仍看到菸蒂、垃圾及檳榔渣汁，破壞市容美觀，也增加清潔人員的負荷，台東縣政府呼籲民眾發揮公德心，菸蒂、垃圾不亂丟，檳榔渣汁不亂吐，否則經檢舉查證屬實，最高可罰6千元。

台東縣政府表示，台東不只是台東，台東擁有天然的美景、多元的人文、好山好水好空氣等發展觀光的條件，縣府極力推行慢經濟，不能讓菸蒂、垃圾及檳榔渣汁造成的髒亂，影響台東「真善美」的品牌，所以需要大家一起發揮愛護環境的公德心。

環保局指出，菸蒂不易分解，而且含有毒物質，會污染環境，與垃圾及檳榔渣，都是破壞市容及排水溝渠阻塞的元凶之一，也會引來在地生活與觀光環境的負面評價，影響城市形象，因此環保局為獲得改善效果，鼓勵民眾拍攝檢舉，且查證違規者，將依廢棄物清理法可處1200元至6000元。

環保局建議民眾隨車隨身攜帶如菸蒂盒、小罐子等容器暫存菸蒂，垃圾及檳榔渣汁使用小垃圾桶或垃圾袋暫存，帶回家交由清潔隊清運，不要隨意亂丟，以免違規受罰。