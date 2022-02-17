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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

移工變移民！行政院拍板　藍領移工符合3條件可申請永居

記者陳家祥／台北報導

國內勞動力短缺問題嚴重，勞動部17日在行政院會中報告「移工留才久用方案」，規劃未來在台工作滿6年以上的移工，及取得我國副學士學位的僑、外生符合薪資與技術條件者，均可由雇主申請在台從事中階技術工作，且無工作年限的限制。全案可望111年4月底前正式上路。

▲▼工人,勞工,工地,工安,工地勞工安全,營建工程。（圖／記者季相儒攝）

▲為解決缺工問題，政院拍板外籍勞工符合3條件下可取得永久居留。（示意圖／資料照）

行政院長蘇貞昌17日在行政院會聽取勞動部「移工留才久用方案」報告。根據行政院主計總處調查，國內中階技術人力缺工問題逐年擴大，110年已缺工達13.1萬人：且因法令限制關係，6年以上逐年遞減，佔移工33.7％，9年以上更驟減至11.7％

勞動部規劃，未來在台工作滿6年以上的移工，及取得我國副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，均可由雇主申請在台從事中階技術工作，並且無工作年限的限制。而若中階技術工作滿5年，且符合每月總薪資5萬500元以上或取得乙級專業技能證明，得依移民法規定申請永久居留。

勞動部指出，國內中階技術人力缺工逐年擴大，且產業一再反映優秀資深移工受限就業服務法工作年限限制，加上鄰近國家爭相延攬並留用優秀外國技術人力。經多次協商後，留用薪資與技術條件符合規定，且在台工作6年以上移工或副學士學位以上僑外生，並初步限定以海洋漁撈、製造業、營造業、農業及看護工等缺工產業從事工作，未來亦將視國家經濟發展需求滾動檢討開放業別。

勞動部表示，基於保障國人就業權益的立場，秉持「優先關心本勞，尋求就業與產業發展平衡」的精神，未來計畫上路後，雇主仍須踐行國內求才招募程序，招募人數不足者，始得就不足人數向勞動部申請聘僱許可。

另外為提升國人整體薪資水平，外國人從事中階技術工作已訂定薪資門檻，如從事產業類中階技術工作經常性薪資應達3.3萬元以上，且應具備一定技術水準，以期在補充產業所需中階人力的同時，亦保障本勞的就業權益。

勞動部這次所提報的移工留才久用方案預定於111年4月底前修正相關法規正式上路，未來將視中階技術人力留用情形及國家人政策推動方向，滾動檢討相關規定。

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