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暖心公共運輸　大台南公車無障礙服務

▲大台南公車5路市區公車路線於1月全線汰換為電動低地板公車，台南市交通局勘檢視車內無障礙設備。（圖／記者林悅翻攝）

▲大台南公車5路市區公車路線於1月全線汰換為電動低地板公車，台南市交通局勘檢視車內無障礙設備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

大台南公車5路市區公車路線於1月全線汰換為電動低地板公車，為提升友善服務環境，台南市交通局、府城客運、車廠共同會勘檢視車內無障礙設備，教育訓練課程。

交通局並邀請社團法人慈光身障協會何文讚榮譽理事長、無障礙協會邱麗夙常務理事、蔡其達等3人到場指導，研討設備和操作的精進方式，也讓駕駛長了解身障人士的實際需求，也希望市民朋友在遇到表現優異的駕駛長能多給予鼓勵。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲致力推動友善的無障礙公共運輸服務，指示交通局應積極輔導公車業者將老舊車輛汰換成低地板公車，並落實第一線駕駛人員的教育訓練，包括無障礙設備操作等SOP，增進乘車安全和服務品質。

交通局長王銘德指出，5路全線車輛更新為電動低地板公車，兼顧綠能與無障礙服務，這次現勘是由市府通局會同客運公司、車廠等單位，並邀請市身障團體代表何文讚榮譽理事長、邱麗夙常務理事及蔡其達等人上車共同研討，除了指出服務身障朋友應注意的細節，也針對車內設備提出建議回饋，做為未來車輛打造及選用配備的參考。

社團法人慈光身障協會何文讚榮譽理事長指出，很高興市府對無障礙服務越來越重視，建議公車業者能多加注意斜坡板的防滑措施，讓身障朋友上下車時更加安全安心，相信硬體的規劃更便利後，也能讓司機的服務更流暢，感謝市長、交通局為身障朋友設想更友善的乘車環境。

公共運輸處處長吳俁之表示，大台南公車以2030年全面電動化、無障礙為目標，持續輔導各公車業者購買無障礙車輛。同時也持續辦理優良駕駛選拔和表揚，期許駕駛朋友保持同理心服務所有乘客，更請市民朋友在遇到暖心服務的駕駛時也能多加給予肯定與鼓勵。

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