台南測速桿王！玉豐大橋旁這一支好威　2年為國庫進帳5千多萬

▲台84線40.38公里玉豐大橋旁的測速照相固定桿，是為防制山區道路超速所設，每年告發1萬多件，有「台南測速桿王」威名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南有1支號稱「台南測速桿之王」，每年告發件數都是1萬多件，2年為國庫進帳逾5千萬元，這支設在台84線40.38公里玉豐大橋旁的測速照相固定桿，是為防制山區超速所設，近來警方發現大內往玉井方向超速車輛增多，機動調整「追焦」方向，警方呼籲民眾行車請依速限行駛，以免瘦了荷包，又危及行車安全。

根據市警局交通大隊統計，2020年該測速桿開出15102張罰單，勇奪台南市固定測速照相桿取締件數排行之冠，2021年告發的罰單也有13317張，再次勇奪取締件數之冠，蟬聯取締件數榜首，2年來為國庫進帳逾5千萬元，坐穩「台南測速桿王」威名。

據了解，該測速照相桿原本設定「追焦」取締大內往玉井方向的車輛，2021年第底，鏡頭轉向改「追焦」玉井往大內方向，但警方近來又調回大內往玉井方向，2022年1月至2月16日就取締1019件。

對此，市警交通大隊指出，考量該路段雙向均為易超速肇事路段，為衡平並有效約制駕駛人遵照速限行駛，故不定時調整固定桿拍攝超速方向，以有效防制交通事故。

交通大隊表示，因超速不僅違反道路交通管理處罰條例，也危及大眾行車安全，所以告發取締只是一種手段，並非為了搶錢，警示用路人降低行車事故發生才是目的；交警大隊再次籲請民眾行駛時不要貪快，做好車速管理，遵守交通規則，注意防禦性駕駛，才能以確保行車安全。

違規處罰依據：(一)道路交通管理處罰條例第40條（超過10公里未達60公里者）：處新台幣1200元以上2400百元以下罰鍰。(二)道路交通管理處罰條例第43條（超速60公里以上者）：新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。